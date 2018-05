Se billedserie Der blev diskuteret forskellige typer af og tendenser inden for frivilligheden i kulturlivet i Danmark og i Slagelse Kommune, da der onsdag aften var Kulturtopmøde 2018 i Skælskør.

Send til din ven. X Artiklen: Frivilligheden i centrum på topmøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frivilligheden i centrum på topmøde

Slagelse - 24. maj 2018 kl. 06:01 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad skal kulturen med frivillige? Hvordan får man lige fat i nye frivillige? Når man så har fat, hvordan holder man fast i de frivillige - og skal man overhovedet holde fast? Hvad motiverer frivillige? Og hvilke udfordringer følger der med, når man arbejder med frivillige? Det var blot nogle af de spørgsmål, der blev vendt, da Slagelse Kulturråd sammen med Slagelse Kommune afholdt sit tredje Kulturtopmøde i Det Røde Pakhus i Skælskør. For der var frivillighed i forandring på dagsordenen.

Årsagen til, at valget netop er faldet på netop frivillighed som tema for det tre timer lange kulturtopmøde, er at det er et emne, der bliver spurgt til og diskuteret igen og igen blandt kulturinstitutionerne og de mange frivillige organisationer i Slagelse Kommune.

- Frivillighed er noget, der bliver talt rigtig meget om - også ved de to forrige kulturtopmøder, så derfor har vi valgt det som fokus i år, siger Pernille Andersen, der er kulturkonsulent i Slagelse Kommune.

- Kulturlivet i Slagelse Kommune er dybt afhængigt af frivillige. Frivillighed er essentielt - men er også under en forandring i øjeblikket , forklarer Pernille Andersen.

Blandt de cirka 50 deltager ved onsdagens møde i pakhuset var Joachim Castenschiold, der er godsejer af Borreby Gods og direktør for Borreby Teater.

- Borreby Teater ville slet ikke være blevet skabt, hvis det ikke var for de frivillige. I dag har de fået en anden rolle, og det er meget spændende at høre, hvad de andre har af erfaringer med lignende situationer, siger Joachim Castenschiold, der især har taget læringer med sig om, hvor mange forskellige typer af frivillige der er - fra dem, der er loyale over for en sag og knokler samme sted i årevis, til de mere spontane frivillige, der bidrager på en helt anden måde.

En anden deltager er Metha Molsted, der blandt andet er næstformand i kunstnerlauget KIT.

- Jeg tror nogle gange, at man har en tendens til at se e n gruppe frivillige og se en gruppe, der »bare« skal udføre et stykke arbejde, i stedet for at se en stor gruppe forskellige ressourcer. Ligeværdighed og respekt er altafgørende , siger Metha Molsted som sin vigtigste pointe om frivillige.

Efter det officielle oplæg, var der arrangeret en såkaldt markedsplads, hvor deltagerne skulle udvælge to af fire emner så som »Kan man fyre en frivillig« og »Ny frivilligportal«, som de så skulle dele erfaringer om og komme med input til, inden topmødet blev rundet af.