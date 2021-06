»Lommevenner« og »trøstemus« er små og bløde. Og så kan de fjerne fokus det øjeblik, børn for eksempel testes for coronavirus. I Antvorskov Kirke i Slagelse mødes frivillige derfor hver anden uge og strikker dem. Foto: Fleur Sativa

Frivillige strikker bløde »venner«: Hjælper, når børn bliver bange

I Antvorskov Kirke i Slagelse mødes frivillige hver anden uge for at strikke og hækle »trøstemus« og »lommevenner«. De hjælper børn med at finde ro. For eksempel når de skal testes for corona.

Slagelse - 03. juni 2021

- Den bliver da lidt tyk denne her, synes jeg.

- Nå ja, men det er vi jo altså nogen, der er.

- Sådan er det. Vi ser alle forskellige ud. Det må man da godt kunne se.

Rundt om bordet går snakken lystigt, mens garn rulles ud, strikkepinde slår mod hinanden, kaffekopper fyldes op, og kage indtages. I Antvorskov Kirke i Slagelse mødes frivillige nemlig hver tirsdag i lige uger for at strikke og hækle. Og ikke bare klude og varme sokker.

I stedet bliver det til såkaldte »lommevenner« og »trøstemus«. Og selv om de måske ender med at se forskellige ud, har de det samme - vigtige - formål: Nemlig at berolige børn, når de skal på hospitalsbesøg.

- Jeg har da også oplevet min egen mor, der var på plejehjem, hvor hun fik sådan en lille »trøste-én«. Og den var hun rigtig glad for. Så det er både børn og voksne, der kan få glæde af det, fortæller 69-årige Birgit Dörkop, der har meldt sig som »frivillig strikker« og også normalt er frivillig i kirken.

»Lommevenner« og »trøstemus« kan alle dog melde sig til at strikke. Og behovet er i øjeblikket særlig stort på grund af coronapandemien.

Værre, jo yngre man er - En fra menighedsrådet er corona-tester, og hun tester børn. Så hvis de er lidt urolige, så hjælper det, at de får sådan en lille »ven« i hånden og kan trøste sig med, forklarer Dorrit Henriksen, der er tovholder på projektet og selv med til at strikke. Artiklen fortsætter efter billederne...

Når damerne mødes, handler det om fællesskabet. Det betyder noget at gøre en forskel for andre, og så benytter de samtidig muligheden for at sludre, drikke kaffe og spise kage. Foto: Fleur Sativa

»Lommevenner« og »trøstemus« kan alle melde sig til at strikke. Og behovet er i øjeblikket særlig stort på grund af coronapandemien. Foto: Fleur Sativa

- Det er små bamser og små mus, som kan laves i alle mulige farver og mønstre, fortæller Dorrit Henriksen og peger hen på en kurv på bordet med færdigstrikkede »lommevenner« og »trøstemus«.

Det er således disse, som børn helt ned til to-års-alderen tilbydes, når de flere gange ugentligt testes for corona. For selv om stadig mange flere voksne end børn bliver podet, kan oplevelsen hurtigt virke værre, jo yngre man er.

- At blive podet i halsen er for de fleste voksne en nogenlunde harmløs procedure, og vi ved, at hvis vi tager os sammen og udholder smerten og ubehaget nogle få sekunder, er det hurtigt overstået, har børnesmertesygeplejerske Gitte Aagaard fra Videnscenter for Børnesmerter tidligere forklaret i en pressemeddelelse udsendt af Rigshospitalet.

- Men for et barn, der enten ikke helt forstår, hvad proceduren egentlig går ud på, eller er bange for, at det skal gøre ondt, kan det være meget skræmmende at få at vide, at »Du skal ikke være bange« eller »Det kommer ikke til at gøre særligt ondt«, uddyber hun. Artiklen fortsætter efter billederne...

69-årige Birgit Dörkop er en af de »frivillige strikkere«. Hun er glad for at gøre en forskel. Foto: Fleur Sativa

Det sociale aspekt i at mødes og strikke er også vigtigt. Foto: Fleur Sativa

Damerne både strikker, drikker kaffe og spiser kage. Men selv om det lige nu kun er kvinder, der mødes, er mænd altså også velkomne. Foto: Fleur Sativa

Flytter fokus fra »det farlige« I september var hun med til at udarbejde en række gode råd til både forældre og sundhedsfaglige, om hvordan de kan hjælpe barnet bedst muligt gennem podnings-proceduren, så de ikke får traumer for livet ved for eksempel at blive fastholdt, men i stedet får korrekt støtte og hjælp til at kunne være i situationen.

Her var én af rådene at få barnet til at tænke og fokusere på noget andet og mere rart under selve podningen. Og det er lige præcis, hvad de små strikkede og hæklede »venner« kan gøre, siger Dorrit Henriksen.

- De fjerner opmærksomheden et lille øjeblik, som jo er det, det tager. Og så er de søde og bløde, forklarer hun og peger på, at »lommevenner« og »trøstemus« også er aktuelle i en tid efter corona. Artiklen fortsætter efter billederne...

»Lommevenner« og »trøstemus« er der ikke kun behov for i forbindelse med corona - de bliver nemlig også brugt i ambulancerne, på hospitalerne og hos de praktiserende læger. Foto: Fleur Sativa

De »frivillige strikkere« mødes hver tirsdag i lige uger ved Antvorskov Kirke i tidsrummet mellem klokken 10 og 12. Foto: Fleur Sativa

- Vi må se, hvor længe det varer med corona. Men ellers bliver de også brugt i ambulancerne, på hospitalerne og hos de praktiserende læger, fortæller hun og hentyder til, at de »frivillige strikkere« da også strikker af lyst og ikke af nød.

Faktisk behøver man ikke engang at være »den store strikker« for at være med, lyder det. Men hvis man har lyst, er man velkommen til at tage en kage med.

-Det er jo superhyggeligt at komme lidt ud og mødes. Det er en del af det: Det sociale. Vi hygger og snakker i et par timer og gør samtidig en forskel for andre. Det er skønt, fastslår Dorrit Henriksen, før hun atter griber om strikkepindene.

Vil man være med til at strikke »lommevenner« og »trøstemus« kan man møde op ved Antvorskov Kirke i tidsrummet mellem klokken 10 og 12 - som nævnt på tirsdage i lige uger. Ingen tilmelding er nødvendig.