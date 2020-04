Se billedserie Social- og sundhedsassistent i Slagelse Kommune Michelle Aistrup Labonne klar til at rykke ud iført et af de nye visirer. Foto: Slagelse Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Frivillige sørger for visirer til kommune og sygehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frivillige sørger for visirer til kommune og sygehus

Slagelse - 07. april 2020 kl. 07:33 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I går fik hjemmeplejen i Slagelse Kommune 400 visirer, som medarbejderne kan iføre sig for at undgå corona-smitte, og 500 visirer blev leveret til Slagelse Sygehus´ intensivafdeling.

Læs også: Slagelse satser på genåbning i små skridt

For leveringerne stod print-virksomheden Skilteriet i Vemmelev.

Virksomhedens indehaver, Mathias Kruse Hansen, er en del af det landsdækkende initiativ DK Makers mod Corona, og lokalt har han via Facebook oplevet en helt overvældende opbakning til at hjælpe med at samle visirerne, som Skilteriet - også frivilligt - sørger for 3 D-printarbejdet med.

- Vi laver holderne til visirerne, og resten sørger sponsorater for. Folk sidder hjemme og laver dem, og det bliver til cirka 3000 om dagen, fortæller Mathias Kruse Hansen.

Skilteriet fungerer som pakkestation på Sjælland, og via kontakter i Slagelse Kommune tilbød han visirer til de ansatte i hjemmeplejen, som efter en prøvesending tidligere fik den første, store leverance i går.

- De skulle lige godkendes. Vi havde en lille rettelse, og så blev de godkendt af de sygeplejersker, der står for vores kvalitetssikring, forklarer konsulent Malene Wulff i kommunen.

Hun fortæller, at kommunen er forholdsvis godt sikret, hvad værnemidler angår, men visirerne er der god brug for, fordi medarbejderne kan tage dem på i stedet for mundbind, som kun må bruges én gang.

- De er helt fantastiske, og de er også gode, hvis man i forvejen bruger briller. Elastikken sørger for, at visirerne sidder godt fast, siger Malene Wulff og tilføjer, at kommunen nu er godt dækket ind med visirer.

Skilteriet skal også levere visirer til Region Sjællands ambulancevæsen, og Mathias Kruse Hansen er sammen med alle de andre involverede klar til at fortsætte deres bidrag mod smitte.

- Vi bruger den nødvendige tid på det og bliver ved, så længe der er efterspørgsel, siger han.

relaterede artikler