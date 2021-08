En gruppe drenge er her i et andet projekt sammen med frivillige venturepiloter i gang med at udvikle egen mikrovirksomhed. Nu får 10-12 drenge i alderen 13-19 år fra Motalavej i Korsør mulighed for at gøre dem kunsten efter. Privatfoto

Frivillige søges til drenge fra Motalavej

Organisationen Mind Your Own Business er for første gang klar med projekt i Korsør, hvortil der søges frivillige og virksomheder.

Slagelse - 20. august 2021

Vil du lære unge drenge fra Korsør at åbne deres egen mikrovirksomhed?

Det spørgsmål stiller organisationen Mind Your Own Business, der i 11 år har engageret unge drenge fra hele landet i at gøre en iværksætteridé til virkelighed.

Der er tale om et månedlangt forløb fra oktober til maj og målrettet drenge i alderen 13-19 år med bopæl i det udsatte boligområde Motalavej.

Drengene skal undervejs bistået af frivillige venturepiloter og etablerede virksomheder få en forretningsidé, lave en strategi, mødes med en lokal mentorvirksomhed - alt sammen med det mål at gøre deres idé til virkelighed, oplyser organisationens kommunikationschef Ole Larsen.

Det er første gang, at projektet kører i Korsør, hvor målet er kontakt til 10-12 drenge, som skal bruge deres fritid på projektet.

Forløbet gennemføres i et samarbejde med den boligsociale helhedsplan, »En Fælles Indsats«, der sammen med Mind Your Own Business og de frivillige venturepiloter mødes ugentligt med drengene og understøtter deres udvikling af mikrovirksomheden.

Tage ansvar Ifølge Maria Kavita Nielsen, der er stifter og direktør i organisationen Mind Your Own Business, som står bag indsatsen, lærer drengene en masse fagligt og personligt af at prøve kræfter med iværksætteri, hvor de skal tage ansvar for alt lige fra produktudvikling, markedsføring og salg og lære at samarbejde med hinanden og eksterne partnere på nye måder.

- Men drengene har brug for vejledning fra dygtige og engagerede frivillige, så vi vil meget gerne høre fra personer fra Korsør og omegn, som har lyst til at gøre en forskel og opnå nogle positive resultater sammen med drengene siger Maria Kavita Nielsen.

En gang om ugen Som frivillig venturepilot indgår man i et team på seks til otte personer, som mødes med drengene én gang om ugen og motiverer drengene i forbindelse med deres faglige og personlige udvikling og støtter op om etableringen af deres mikrovirksomhed.

Nysgerrige kan læse mere om, hvordan man bliver frivillig på Mind Your Own Business hjemmeside: www.myob.dk

Ifølge Ole Larsen overvejer organisationen, om iværksætter-projektet også på et tidspunkt skal tilbydes piger.