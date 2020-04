Frivillige i boligområde samler skrald og spritter opgange af: - Vi gør det for at hjælpe regeringen

Den lokale boligforening i Ringparken er initiativtager til, at frivillige nu holder omgivelserne i boligområdet rene. Det er et fælles ansvar at begrænse smittespredningen af coronavirus, siger formand for Foreningen Ringparken, Hussein El-Khodr (th.). Privatfoto

I boligområdet Ringparken er beboere gået sammen om at holde omgivelserne rene for at sikre tryghed og bekæmpe smittespredning af coronavirus. Det er et fælles ansvar at holde smittekurven nede, lyder det.

03. april 2020

Ansigtet er halvt dækket til af et mundbind, mens hænderne er beskyttede med gummihandsker. Og så går arbejdet i gang.

Vi befinder os ikke på et hospital blandt læger, men derimod i boligområdet Ringparken i Slagelse. Her er frivillige nemlig gået sammen om at holde omgivelserne rene for at beskytte beboere mod corona-smitte.

Det gør de blandt andet ved at samle skrald ind og spritte opgange af. Men også bænke, cykelskure og legepladser er mål for indsatsen, der skal begrænse smittespredningen.

- Vi gør det for at hjælpe regeringen med at bekæmpe coronavirus. Og vi gør det, så børnene kan lege på legepladserne uden at tage smitte med hjem. Og så de gamle og svage kan sidde på en bænk og nyde luften uden at risikere at blive dødeligt syge, forklarer en af de frivillige, Hussein El-Khodr, der blandt andet er formand for Foreningen Ringparken.

Særlig smitte-risiko Den lokale beboerforening er således initiativtager til det frivillige arbejde, som samtlige beboere i Ringparken skal kunne få glæde af. Og som generelt skal sikre Danmark mod, at coronavirus spreder sig i et for stort og for hurtigt omfang.

Særligt i et boligkvarter som Ringparken, hvor mange mennesker bor tæt, er risikoen for smittespredning nemlig stor, påpeger Hussein El-Khodr. Artiklen fortsætter efter billedet...

Udstyret med både masker foran ansigtet og handsker på hænderne, tager de frivillige alle forholdsregler, når de blandt andet spritter boligområdets opgange, legepladser og bænke af. Privatfoto



Den frivillige gruppe, der har besluttet sig for at holde omgivelserne rene, tager derfor selv deres forholdsregler, når de bevæger sig rundt i området.

- Vi bærer handsker, masker og en masse sprit. Og vi deler os op i små grupper, så vi ikke går mere end to og tre personer sammen - og så holder vi afstand, forklarer beboerforeningens formand.

Et fælles ansvar Siden coronavirus kom til Danmark, har regeringen indført en række restriktioner for på samme måde at inddæmme spredningen af coronavirus.

Blandt andet er det i dag forbudt at samles mere end ti personer.

Derudover rådes alle, der ikke bor i samme husstand, til at holde en afstand på minimum to meter. Og samtidig frarådes både håndtryk, kys og kram, da coronavirus typisk smitter gennem host, nys og spyt.

"Kun ved at bekæmpe coronavirus kan alt igen blive, som det plejer. Og indtil det sker, skal vi alle passe på hinanden. Det er et fælles ansvar, vi har."

- Hussein El-Khodr, formand for Foreningen Ringparken - Hussein El-Khodr, formand for Foreningen Ringparken Men også fra overflader kan coronavirus smitte. Blandt andet har en amerikansk forskergruppe fundet, at coronavirus kan overleve på f.eks. plast og rustfrit stål i op til tre døgn.

Rører man derfor ved en inficeret overflade og dernæst tager sig i ansigtet, før man har vasket hænder, kan man risikere at blive smittet med virussen.

Rengøringen af blandt andet opgange, bænke og legepladser i Ringparken vil derfor fortsætte, indtil pandemien har lagt sig, forklarer Hussein El-Khodr.

- Kun ved at bekæmpe coronavirus kan alt igen blive, som det plejer. Og indtil det sker, skal vi alle passe på hinanden. Det er et fælles ansvar, vi har. Så det vil vi som forening og som borgere fortsætte med, slår han fast.