Se billedserie Kurt Rasmussen måtte vente til, at skolens egen klokke havde ringet ind til første time, inden at han kunne få ordenlyd og officielt åbnede valgstedet på Antvorskov Skole klokken 8. Samme klokke skulle i brug igen, da valgstedet 12 timer senere skulle lukkes.

Frivillige får valgmaskinen til at køre

Slagelse - 22. november 2017 kl. 07:03 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

4500 gule og 4500 hvide stemmesedler var leveret til Antvorskov Skole i Slagelse. Stemmeboksene sat op dagen forinden. Blyanterne var spidsede og stemmeurnerne tomme.

10 valgtilforordnede mødte derfor ind på skolen klokken 7 tirsdag morgen for at sikre, at alt var klar til åbningen en time senere, således at hver fremmødt vælger kunne aflevere deres stemmer til henholdsvis regionsrådet og Slagelse Kommunes byråd helt efter bogen.

Men hvem er det, der vælger at bruge en hel dag, fra klokken 07.00 til cirka 23.30 - altså omtrent 16,5 time - på at arbejde frivilligt ved valget?

Ud af de 10 valgtilforordnede på Antvorskov Skoles valgsted var to ansatte fra Slagelse Kommune, og otte var frivillige. Af de otte, var fire byrådskandidater i form af Ann Sibbern (DF), Morten Røngaard (V), Louise Bloch (K) og Kurt Rasmussen (S). De fire andre var frivillige fra de forskellige partiers vælgerforeninger.

Sidstnævnte kandidat, Kurt Rasmussen (S), var ydermere valgt som valgbestyrer ved dagens valghandling.

- Når man sidder i byrådet er dagen i dag den vigtigste af dem alle. Derfor er jeg her i dag, siger Kurt Rasmussen, valgbestyrer på stemmestedet Antvorskov Skole.

- Det er en stor ære for mig at være den, der ringer med klokken - at være valgbestyrer. Jeg har været med som tilforordnet ved mange valg, men det er første gang, jeg er blevet valgt som valgbestyrer, fortæller Kurt Rasmussen, der altså har ansvaret for valgafviklingen på Antvorskov Skole.

- Jeg er overrasket over, hvor mange, der var her, da vi åbnede valgstedet. Min nabo var her også med sine piger for at kigge - det betyder meget for mig, siger Kurt Rasmussen.

Blandt de frivillige byrådskandidater går to temaer igen, når man spørger dem om, hvorfor de bruger dagen på denne måde: De kalder valget for demokratiets festdag - og så er det en god måde at få ventetiden inden resultatet kommer til at gå.

- Jeg er valgtilforordnet, fordi jeg selv stiller op. Det er dels for at værne om demokratiet, men det er også for at få tiden til at gå - det er en lang og nervepirrende dag, forklarer den 23-årige Louise Bloch, der for første gang stiller op til byrådet i Slagelse Kommune for Det Konservative Folkeparti.

Men hun er ikke alene om at bruge arbejdet til at få tiden til at gå. Også valgbestyrer Kurt Rasmussen venter i spænding på resultatet:

- Det er meget spændende for mig. Sidste gang fik jeg kun tre personlige stemmer mere, end den første, der ikke kom ind.

Klokken 20 lukkede valgstedet, og de valgtilforordnede på Antvorskov Skole gik i gang med dagens sidste opgave: At tælle partistemmerne op og melde resultatet ind til Slagelse Rådhus. Herefter skulle de fire kandidater blandt de frivillige direkte videre samme sted hen.

Stemmesedlerne fra skolen blev herefter hentet og flyttet over i Antvorskov Hallen, hvor kommunalt ansatte onsdag fintæller de personlige stemmer fra hele kommunen - og så vil det vise sig, hvordan det er gået de fire kandidater, der brugte den nervøse ventetid tirsdag i demokratiets tjeneste.

lagelse - Alle politikerne sidder på lægterne i hallen onsdag! Hver enkelt stemme tæller virkelig, siger Kurt Rasmussen (S).

