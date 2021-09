Bente Nørgaard, som her ses i cyklen, står bag initiativet at udstyre 10 frivillige ambassadører med badges på kulturnatten. De skal oplyse om, at der mangler frivillige i Slagelse Komme - blandt andet i organisationen Cykling uden alder. Privatfoto

Frivillige ambassadører skal skabe opmærksomhed ved kulturnatten

Der er mangel på frivillige hænder i Slagelse Kommune. Det kunne Sjællandske berette i avisen den 7. september, Det er stadig tilfældet, og med et mindre initiativ vil Slagelse Kommune at skabe fokus på netop de frivillige.

Når der fredag bliver afholdt kulturnat, Sct. Michaels Nat, i Slagelse, er det samtidig Frivillig Fredag. Det falder altid den sidste fredag i september, og er en dag, hvor frivilligheden bliver fejret, ligesom der sættes fokus på det frivillige arbejde og de muligheder, der er for at invitere flere med i frivillige fællesskaber.

Netop for at sætte fokus på manglen på frivillige og behovet for, at flere involverer sig i frivilligt arbejde, har aktivitetskonsulent, Bente Nørgaard, fundet på idéen at udsmykke 10 frivillige med en badge. Den skal gøre opmærksom på, at de er frivillige ambassadører.