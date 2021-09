Ifølge centerleder Lykke Pedersen bør foreninger søge andre end dem, de plejer, og tilpasse frivilligopgaverne til dem, der søger. Foto: Anna Gudmann Hansen

Frivilligcenter: Foreningerne skal søge bredere

Flere foreninger i Slagelse mangler frivillige. I følge Frivilligcenter Slagelse skal der især to ting til for at vende udviklingen: Foreningerne skal søge efter dem, de ikke plejer, og tilpasse arbejdet mere til dem, der vil involvere sig.

Slagelse - 07. september 2021

Meldingen om, at der mangler frivillige hænder i Slagelse Kommune, er ikke fremmet i Frivilligcenter Slagelse.

Falk Bærentzen er formand i bestyrelsen. Han er derudover formand og butiksansvarlig i Røde Kors Skælskør, og han fortæller, han har oplevet, at manglen på frivillige egentlig ikke er noget nyt.

- I 2019 var der en undersøgelse af, hvor mange der var frivillige, og der var ikke sket en stigning, siger han om de seneste 10 år.

- Men der var ændring i, hvordan man var frivillig. Der har været en tydelig stigning af frivillige til events. Det drejer sig om et kortere engagement.

I den forbindelse fortæller Falk Bærentzen, at det er hans opfattelse, at især de mere traditionelle former for frivillige tiltag har mødt udfordringer i forhold til at skaffe frivillige.

- For eksempel besøgstjenester, hvor vi tager ud og besøger enlige, der bor alene, telefonkæder, hvor vi ringer hver morgen for at sikre, at dem, der bor alene, er vågne og har taget deres eventuelle medicin, og så genbrugsbutikkerne, der er et stort område, hvor det har været svært, siger han.

Større efterspørgsel på frivillige Lykke Pedersen er centerleder i Frivilligcenter Slagelse. Hun understøtter Falk Bærentzens beretning om, at der er udfordringer ved at rekruttere frivillige.

- De »gammeldags« foreninger taber måske lidt terræn, fordi de frivillige mere kobler sig på episodisk frivillighed, hvor man kommer ud og gør noget kortvarigt. Det så vi især rigtig meget af under corona, fortæller Lykke Pedersen.

Hun fortæller, det ikke er fordi, der er kommet færre frivillige på landsplan. I stedet er folk, som allerede nævnt, frivillige på en anden måde, og derudover er der kommet flere muligheder for frivillige.

- Hvis man kigger på statistikker, er mængden af frivillige ikke faldet, opgaverne er bare blevet flere. Det ligger ret stabilt i de undersøgelser, der er blevet lavet flere år tilbage, cirka fire ud af 10 danskere er frivillige, så det ligger på cirka de 40 procent. Men der er kommet en hårdere konkurrence om dem, siger hun.

Søg anderledes Lykke Pedersen fortæller, at der er to overordnede strategier, foreningerne bør følge i forhold til at rekruttere flere frivillige.

- Dels handler det om større opmærksomhed på ikke at gøre det, man plejer. Vi ser rigtig mange, der rekrutterer dem, der ligner en selv, den type, man plejer, siger hun.

Det kan eksempelvis være svært at få unge ind i foreninger, hvis det hovedsageligt er ældre, der frivilligt aktive, og hun opfordrer derfor foreninger til at tænke over det, hvis de gerne vil tiltrække nye hænder.

Falk Bærentzen, formand for Frivilligcenter Slagelse og Røde Kors Skælskør, mener det mest er de "traditionelle" aktiviteter, der har svært ved at finde frivillige.

Lav tilpasninger Det kan være svært for nogle organisationer at tage folk ind, der er mindre ressourcestærke, i følge Lykke Pedersen.

- Vi ser, der er to spor, der ikke møder hinanden. Rigtig mange foreninger efterlyser frivillige, men samtidig er der mange borgere, der ikke kan få lov til at komme ind og blive frivillige, fordi de ikke har helt de sammen ressourcer som dem, der normalt engagerer sig. Det er nok en af de helt store muligheder i forhold til at få flere til, siger hun.

Men netop derfor bliver foreningerne også nødt til at nytænke, hvem og hvordan der rekrutteres.

- Det handler om at lave rimelige tilpasninger, hvis man eksempelvis kun kan være der i halvdelen af tiden af, siger Lykke Pedersen,

Ikke et A- og B-hold Centerlederen fortæller, at mentaliteten i forhold til de frivillige rent faktisk er ved at ændre sig.

- Man er begyndt at skifte til et andet fokus på frivillighed fra, at der er nogen, der giver, og nogen, der modtager. Man er begyndt at tænke, at alle har noget at bidrage med. Man kan godt være god til nogle ting, selvom man er dårlig til nogle andre. Vi skal lade være med at kigge på det som et A- og et B-hold.

Derudover fortæller Lykke Pedersen, at der er tre vigtige elementer, når det handler om at bevare motivationen hos de frivillige og at trække flere til:

- I forhold til motivering og fastholdelse af frivillige er der især tre ting, der boner ud: Sagen, at man vil gerne gøre en forskel, det skal være sjovt, og det skal være sammen med nogen, siger hun.

- Derfor skal man nok være gode til at fortælle om, hvordan man kan gøre en forskel.