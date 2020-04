Boligerne placeres i Rosenkildeparken.

Fritliggende boliger skal hjælpe skæve eksistenser

Slagelse - 27. april 2020 kl. 20:00 Af Christian Dahl

I Slagelses nordlige udkant planlægger Slagelse Kommune i samarbejde med Slagelse Boligselskab at bygge ni nye boliger. Skæve boliger, kalder de dem, men det skæve går mere på de kommende beboere end på byggeriet. Det er nemlig planen, at boligerne skal huse socialt udsatte beboere.

En del af dem har det svært ved at bo tæt op af andre, og derfor etableres boligerne som otte enkeltstående lejligheder og et fælleshus. Og området er valgt, så der er så åbent som muligt.

Boligerne bliver placeret i den nordligste del af Rosenkildeparken, der p.t. er ubebygget. Her får de nye boliger marker til tre af siderne, og de placeres i en cirkel med god luft imellem boligerne og et grønt beplantet område i midten.

- Blandt gruppen af socialt udsatte borgere er der imidlertid en gruppe, der er særligt udsatte. De har svært ved at bo tæt op af naboer, og ved at opbygge og indgå i sociale relationer til andre. Derfor bygges de nye boliger netop som fritliggende boliger for at undgå et for tæt naboskab til andre. Gruppen er desuden karakteriseret ved at have komplekse udfordringer i form af svære psykiske problemer, misbrug, dårlig sundhedstilstand med mere, skriver Slagelse Kommune i en orientering til de kommende naboer.

På grund af faren for coronasmitte bliver der ikke holdt noget orienteringsmøde, men naboerne har fået tilsendt materiale om byggeriet og har frist 1. maj til at komme med indsigelser og kommentarer, inden udvalget for specialiserede borgerindsatser tager stilling til projektet den 6. maj.

Det nye byggeri kommer kun til at bruge en del af den grund på 16.500 kvadratmeter, som allerede er udlagt til blandet bolig og erhverv. Der er derfor heller ikke behov for en ny lokalplan.

Boligerne bliver på 41,6 kvadratmeter hver og indeholder en stue med køkken, samt et soveværelse og et badeværelse.

Kommunen skriver i brevet til naboerne, at der er god erfaring på landsplan med de fritliggende boliger til de skæve eksistenser.

- Endvidere giver en social vicevært og et særligt miljø en tryghed, der kan stabilisere og ændre borgerens samlede livssituation i retning mod en mere stabil tilværelse, skriver Slagelse Kommune.

Det er Forsorgshjemmet Toften og center for handicap og psykiatri i Slagelse Kommune, som står for at henvise borgere til de nye boliger. Og det er Forsorgshjemmet Toften, som står for støtten til beboerne, ligesom de gør i Slagelse Kommunes øvrige skæve boliger.

- Støtten til målgruppen vil ske i form af intensive forløb. De bostøttemetoder, som vil blive anvendt, er helhedsorienterede. Der er evidens for, at metoderne medvirker til, at målgrupper, der har komplekse sociale udfordringer og langvarig hjemløshed bag sig, bliver i stand til at fastholde en bolig/et hjem, skriver Slagelse Kommune.