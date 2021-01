Artiklen: Frisører og massageklinikker sigtet for at overtræde forsamlingforbud

Tirsdag fik politiet flere anmeldelser om, at ikke alle overholdt bestemmelserne om at holde lukket.

En frisør i Vordingborg Kommune og en frisør i Slagelse Kommune blev sigtet for at overtræde bekendtgørelsen om forsamlingsforbud, da der var personer til stede i lokalerne, som ikke havde arbejdsmæssig tilknytning til stedet.

Der indløb også en anmeldelse om, at to massageklinikker i Sorø Kommune havde åbent, og to kvinder blev også sigtet for at overtræde corona-restriktionerne.