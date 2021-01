Frisør nægter: - Jeg synes faktisk ikke, man kan være det bekendt

Selv om det liberale erhverv - og heriblandt frisører - er lukket ned som følge af coronavirus, er det fortsat lovligt at tilbyde en klipning i private hjem. Men det bør stoppe, siger flere kollegaer i branchen. Foto: Thomas Olsen

Flere frisører mener, at det er forkert at køre hjem til kunder for at tilbyde en klipning - også selv om det ikke er ulovligt. En normalt udkørende frisør i Slagelse er én af dem, som frivilligt lader saksen ligge.

Slagelse - 26. januar 2021

»Hvis du har brug for, at jeg kommer til dig, er jeg også mobil. Ring til mig, og vi finder en løsning.«

Sådan står det beskrevet på Facebook-siden for Frisør Christina Gandrup, der ejes af Christina Gandrup Nygaard. For selv om hun som selvstændig driver en fysisk salon på Lindegårdsvej i Slagelse, arbejder hun også som udkørende frisør. Under normale omstændigheder i hvert fald.

For siden regeringen som følge af coronavirus har lukket det liberale erhverv, er Christina Gandrup Nygaard helt stoppet med at klippe kunder. Også selv om nedlukningen ikke er gældende i folks private hjem, og hun derfor kunne fortsætte denne del af sin forretning helt uden at bryde loven.

Noget, som Sjællandske erfarer, at flere andre frisører i dag tilbyder kunder.

- Jeg synes faktisk ikke, man kan være det bekendt. Jeg synes, at vi alle bør udvise samfundssind og bakke op om, at vi skal igennem denne her pandemi. Og så kan vi åbne op samtidig, forklarer Christina Gandrup Nygaard, der heller ikke ønsker at »stjæle« sine kollegaers kunder, hvis hun valgte fortsat at køre ud for at klippe i folks private hjem.

Flere er enige: Lad være Og den holdning står den normalt udkørende frisør langt fra alene med. I en rundringning, som Sjællandske har foretaget, mener flere lokale frisører, at det rigtige er at holde helt lukket og lade saksen blive i salonen.

Det midlertidige forbud mod liberale serviceerhverv som frisører, tatovører, massører, kosmetologer og flere andre er nemlig netop indført, fordi det ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er muligt at holde behørig afstand til kunderne. Og det er ikke anderledes i private hjem, mener flere. Heller ikke, selv om det er lovligt. Artiklen fortsætter efter billedet...

Christina Gandrup Nygaard ejer og driver Frisør Christina Gandrup i Slagelse, hvor hun normalt under sloganet »Din personlige frisør« tilbyder at køre hjem til sine kunder. Men selv om hun fortsat har lov til at drive denne del af sin forretning som selvstændig frisør, vælger hun at lade være. Og hun er ikke alene. Screenshot: Facebook

- Jeg forstår godt, at det er hårdt at holde lukket. Det er hårdt for os alle. Men for mig handler det om, at jeg ikke vil være med til at sprede smitte. Vi skal igennem det her, og man bliver ikke syg af at have for langt hår eller spaltede spidser i en periode, fastslår blandt andre Pia Kupiec, der ejer Frisør Kupiec på Slotsgade i Slagelse.

Dyrt at holde lukket Selv om det kan være svært at overholde den anbefalede afstand på to meter under en klipning, vælger særligt nystartede frisører dog at bruge netop muligheden for at klippe privat for at redde en del af omsætningen.

Er ens virksomhed cvr-registreret senere end den 9. marts 2020, er man som erhvervsdrivende nemlig ikke berettiget til at få del i regeringens hjælpepakker. Derudover skal man som minimum kunne dokumentere en indtægt på mindst 10.000 kroner i gennemsnit i måneden op til den 9. marts.

Klipningen i private hjem foregik således også ved landets sidste nedlukning.

"(...) det er jo katastrofalt, hvis nogen føler sig nødsaget til at tage hjem til kunderne for at tjene lidt penge. Så kan man skabe en alenlang smittekæde (...)"

- Connie Mikkelsen, formand, Dofk Connie Mikkelsen, formand, Dofk Her blev situationen bekræftet af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (Dofk), som talte med TV2 Lorry og allerede her så det som et problem. - Det er rigtig dyrt for frisørerne at holde salonerne lukkede, og det er jo katastrofalt, hvis nogen føler sig nødsaget til at tage hjem til kunderne for at tjene lidt penge. Så kan man skabe en alenlang smittekæde ved at slæbe virus med fra hus til hus. Det øger samtidig også risikoen for, at der bliver lavet sort arbejde, for der er jo ikke særlig mange dankortterminaler ude i de danske hjem, udtalte formand Connie Mikkelsen til mediet tilbage i april 2020.

Dofk så derfor allerede dengang, at der hellere kom et totalforbud for frisører.

Stor efterspørgsel - Vi er nødt til alle at være i samme båd. Hvis nogen bryder den påpasselighed, som andre udviser, så udskyder det jo datoen for, hvornår frisørerne kan åbne salonerne igen, og det er vi bestemt ikke interesserede i, lød det ifølge TV2 Lorry fra Connie Mikkelsen under sidste nedlukning.

Til DR Nyheder kalder formanden for Dofk fortsat tendensen for »vanvittig«:

- Er man helt ny-etableret og i den situation, at ens virksomhed ikke kan gøre brug af hjælpepakkerne, er det ikke, fordi jeg ikke kan se, det kan blive nødvendigt. Men jeg synes, at det er forkert, siger hun ifølge DR.

Selv om flere er enige om, at det er forkert at klippe i private hjem, er efterspørgslen på at få klippet lokkerne dog til at mærke. Det fortæller blandt andre Gitte Hansson, der ejer Salon Gitte. Artiklen fortsætter efter billedet...

I Salon Gitte må ejer Gitte Hansson ikke længere ordne kunders hår som her - men det bremser ikke kunderne i ofte at skrive eller ringe til hende - de vil nemlig stadig gerne have en klipning. Foto: Fleur Sativa

Siden regeringen lukkede hendes forretning, har hendes telefon fortsat modtaget både opkald og SMS'er.

- Folk skriver gerne på en lidt sød måde, at jeg er velkommen til en kop kaffe. Men jeg mener, at vi er nødt til at stå sammen, så vi kan komme igennem det her, forklarer hun til Sjællandske.

Også Gitte Hansson mener derfor, at kollegaer i branchen handler forkert, hvis de kører ud og klipper kunder i deres private hjem.

- Jeg ville selv være nervøs for at blive smittet, hvis jeg gjorde det samme. Og lige nu drejer det sig om, at vi får den her corona væk, slår salonejeren fra Slagelse fast.