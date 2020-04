Frisør Jens Gunnars fortid med et ni år langt kokainmisbrug og senere et for stort forbrug af alkohol har efterfølgende givet ham både depressioner og social angst. I dag har han efter et år på antabus fået sit liv i balance. Han ser frem til at genåbne sin frisørsalon, når coronakrisen tillader det. Foto: Helge Wedel

Frisør mærker stadig kampen mod kokain og alkohol

To år er gået, siden frisør Jens Gunnar vendte hjem til fødebyen og åbnede salon i Algade. Kendt viden om blev han for ulovlig udsmykning af facaden. Men også et fortidigt kokain-misbrug påvirkede med depression og social angst hans forretning, hvor han skylder flere kunder en undskyldning.

Den 48-årige frisør Jens Gunnar har sat Sjællandske stævne i sin salon JG Hair i Algade. To år er gået siden åbningen. Men ikke uden mærkbare personlige bump for den veltalende frisør. Et fortidigt ni år langt kokainmisbrug rækker i dag stadig ud efter ham med depression og social angst. Næse og slimhinder blev for altid skadet af de mange kokainsug, dengang han arbejdede som stylist hos Unique Models og med de helt store i film- og modebranchen i New York.

