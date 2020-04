Frisør Maria Elisabeth Larsen glæder sig til at få hverdagen igen. Hun er dog usikker på fremtiden. Arkivfoto

Frisør glæder sig til klip og kram

Slagelse - 02. april 2020 kl. 07:45 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I to en halv uge har kunderne ikke haft adgang til frisørsalonerne, og frisør Maria Elisabeth Larsen med salon i Slotsgade svarer prompte, når man spørger hende, hvad hun glæder sig mest til på den anden side af coronakrisen:

- Jeg glæder mig allermest til bare at kunne arbejde og åbne min butik. Og til at kramme venner og familie og bare få lugten af noget, der ligner en normal hverdag, tilbage.

Hun har benyttet lukkeperioden til at få salonen malet, at ombooke kunder, blandt andet i forhold til konfirmationer og bryllupper, samt at få ordnet nogle ting derhjemme.

Trods usikkerheden om hvornår hun må klippe igen, prøver hun at sætte pris på, at der er mindre stress på i øjeblikket og for eksempel tid til at få mere motion.

Hun går 10 kilometer hver dag og er glad for, at der ikke som i andre lande er udgangsforbud i Danmark.

- Det er en gave, at vi må gå en tur. Selvfølgelig er det en lortesituation, men man bliver nødt til at vende det til noget positivt, siger den 28-årige frisør, der åbnede »Salon Maria Elisabeth« for seks år siden og nu har en ansat under normale omstændigheder.

Selv om hun prøver at hæfte sig ved lyspunkterne, lurer bekymringerne hele tiden: Vender kunderne tilbage, når det her er overstået, og hvornår får hun lov til at åbne? Når det sker, bliver der nok ekstra travlt, men det tager hun i stiv arm.

- Det mest forfærdelige er usikkerheden. Varer det to, tre eller fire måneder? Hjælpepakkerne betyder jo ikke, at der går penge ind på kontoen nu, konstaterer Maria Elisabeth Larsen.