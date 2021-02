TET's Barbershop i Slagelse kan ikke få kompensation fra staten og føler sig derfor nødsaget til at køre ud til kunder for at klippe hår. Og efterspørgslen er tilsyneladende stor. Foto: Screenshot Facebook

Frisør føler sig tvunget til at udnytte smuthul

Emre Tekin kan ikke få hjælp fra regeringens hjælpepakker og føler sig derfor nødsaget til at klippe kunder privat, som det stadig er lovligt. Frisørsalonen er nemlig hans eneste indtægtskilde.

Slagelse - 03. februar 2021 kl. 12:00 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Beklager. Jeg har dårligt tid til at tale lige nu. Jeg har travlt.

Lyden skratter, og der er støj i baggrunden, da Sjællandske fanger Emre Tekin på telefon mandag formiddag. For han sidder i sin bil på vej ud for at klippe kunder.

Foreløbig frem til og med den 28. februar er han nemlig tvunget til at holde sin frisørsalon TET's Barbershop på Smedegade i Slagelse lukket.

Men nu har Emre Tekin fundet et smuthul til at holde sin forretning kørende - helt lovligt.

- Jeg har ikke fået hjælpepakker fra staten, og så fandt jeg ud af, at det var muligt at klippe kunder i deres private hjem. Så jeg tænkte: Hvorfor ikke? For sådan har jeg været nødt til at tænke, forklarer han, mens Sjællandske fortsat har ham i røret.

Kalender allerede fuld For selv om mandag var allerførste dag som udkørende frisør, har Emre Tekin allerede travlt. Telefonen ringer konstant, og han kører fra den ene kunde til den anden, fortæller han.

I et opslag på Facebook meddelte han således sine kunder om muligheden for hjemmeklip den 24. januar. Og siden er kalenderen altså blevet fyldt godt op med aftaler. Artiklen fortsætter efter billedet...

Emre Tekin kan ikke i øjeblikket invitere kunder ind i sin frisørsalon - men han må gerne køre ud til kunder. Foto: Anders Ole Olsen

- Kører du til Stenlille for en herreklip og noget pandehårsklip af en tre-årig pige, spørger en interesseret kunde for eksempel i en kommentar til opslaget på TET's Barbershops egen Facebookside.

- Jeg ringer i morgen, konstaterer en anden.

Gør det af nød Ifølge Emre Tekin har han haft en revisor ansat til at undersøge muligheden for at få kompensation fra regeringens hjælpepakker.

Og da meldingen lød, at han ikke var berettiget, var han med egne ord »nødsaget til at tænke kreativt.«

- Det er svært at få det til at løbe rundt, da frisørsalonen er min eneste indtægtskilde, skriver Emre Tekin i det offentlige Facebook-opslag og minder om, at han har haft lukket siden den 21. december.

Her blev alle liberale erhverv som frisører og massører første gang tvunget til at lukke ned med beskeden om at kunne genåbne den 4. januar. En frist, der dog siden er blevet flyttet flere gange og senest under et pressemøde i sidste uge. Artiklen fortsætter efter billedet...

Spritter af og bærer mundbind Selv om frisører ikke må holde åbent, er det fortsat tilladt at klippe i private hjem. Derfor er det også fuldt lovligt for Emre Tekin at køre ud til sine kunder og på den måde fortsætte sin forretning.

"Hvis du har symptomer eller generelt er syg, så må du vente med at blive klippet af mig"

- Emre Tekin, TET's Barbershop - Emre Tekin, TET's Barbershop Desuden spritter han af før og efter klip, bliver testet for coronavirus hver fjerde dag og bærer altid mundbind hos kunden, der ligesom ham også skal iføre sig værnemidlet, forklarer han.

- Hvis du har symptomer eller generelt er syg, så må du vente med at blive klippet af mig, til du er rask og har været det i 48 timer, skriver Emre Tekin yderligere i sit Facebook-opslag om det nye initiativ.

Men alligevel er det ikke udelukkende positive tilkendegivelser, Emre Tekin har modtaget. Flere mener, at det er mangel på samfundssind og kritiserer, at frisører overhovedet har lov til at køre hjem til kunder.

Tager alle forholdsregler Landets frisører er nemlig netop lukket ned, da sundhedsmyndighederne vurderer, at den nødvendige og anbefalede smitteforbyggende afstand på to meter ikke kan sikres under en klipning.

Derfor mener også flere frisører i branchen, at det er forkert og ikke særlig kollegialt at køre hjem til kunder.

- Jeg synes faktisk ikke, man kan være det bekendt. Jeg synes, at vi alle bør udvise samfundssind og bakke op om, at vi skal igennem denne her pandemi. Og så kan vi åbne op samtidig, har blandt andre Christina Gandrup Nygaard, der ejer Frisør Christina Gandrup, tidligere sagt til Sjællandske.

Selv om hun er udkørende frisør normalt, holder hun i dag helt lukket. Også for ikke at risikere at »stjæle« sine kollegaers kunder, hvis hun valgte fortsat at køre ud for at klippe i folks private hjem.

Kritikken preller dog af på Emre Tekin, der hæfter sig ved, at han ikke bryder nogen regler.

- Jeg tager alle mine forholdsregler, understreger han, før han er nødt til at lægge på for at klippe dagens næste kunde.