Den 48-årige frisør Jens Gunnar lægger for altid saksen på hylden for at passe bedre på sig selv og få hjælp til sin sygdom. Foto: Helge Wedel

Frisør Jens Gunnar lukker: - Jeg skal passe på mig selv

48-årige Jens Gunnar lægger saksen på hylden for altid for at passe bedre på sig selv. Han er under behandling for biopolar lidelse - tidligere kendt som maniodepressiv sygdom.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave ud over at passe på mig selv, mens jeg får hjælp til min psykiske sygdom i form af biopolar lidelse.

