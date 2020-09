Friskole lagt ned af covid-19

- Mandag og tirsdag er han på arbejde, onsdag bliver han syg og bliver derfor testet, og fredag aften får han besked, om, at han er smittet med corona, siger Lars Jacobsen, der dermed gik i gang med at aflyse denne uges normale undervisning mod igen at tage fat på den digitale undervisning.

- Vi kommer helt sikkert ikke til at begynde på mandag. Når det (covid-19, red.)er kommet inden for døren, går det stærkt, siger Lars Jacobsen, der i denne uge har haft travlt med både at tale med myndigheder, forældre og medier.

- Vi håbede ligesom alle andre, at nu var det ovre. Men da smittetallene så begyndte at stige igen, var vi klar over, at det også kunne ramme os, siger Lars Jacobsen, der er klar over, at også Lille Egede Friskole går et efterår og en vinter i møde, der kræver strenge coronarestriktioner.