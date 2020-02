Tilkøbsydelser som ekstra ledsagelse eller et glas vin til aftensmaden kan gøre det attraktivt at vælge at privat friplejehjem. Og nu står en gruppe aktører klar til at bygge netop det i Slagelse by. Foto: Per Christensen

Friplejehjem på tegnebrættet: Vil sikre demente de bedste forhold

En gruppe aktører står klar til at bygge et privat friplejehjem i Slagelse Kommune. Det skal imødekomme en udvikling, hvor ældre lever længere - og samtidig sikre demente de bedste forhold, lyder det.

Operatørerne står i kø, og der mangler kun at blive truffet en politisk beslutning. Derfor kan et privat friplejehjem i Slagelse Kommune måske meget snart blive en realitet.

Det fortæller i hvert fald rådgivende civilingeniør Tom M. Pedersen. Manden, der ønsker at være med til at bygge de nye faciliteter.

Han repræsenterer samtidig den gruppe af aktører med erfaring indenfor både omsorg og pleje samt byggeri, som har rettet henvendelse til Slagelse Kommune med idéen om at opføre friplejehjemmet.

Bliver det et politisk »ja tak«, vil det give 60 ekstra pladser i kommunen, hvor ældre kan flytte ind.

- Vi ser ind i en udvikling, hvor der i fremtiden vil blive flere ældre, fordi vi lever længere. Det er kun en god ting, men det skaber også nogle udfordringer i forhold til pleje af de ældste. Og Slagelse Kommune har samme problem som alle andre kommuner. Der er ikke pladser nok, fortæller Tom M. Pedersen, der i de sidste 20 år har arbejdet med udviklingen af bygningsfaciliteter, der er særligt egnede til ældre og demente.

Særligt fokus på demente Friplejehjemmet, som det er tænkt, skal derfor indrettes med både skærmede afdelinger for beboere med demens og afdelinger til beboere med fysiske plejebehov for sig. Særligt førstnævnte har nemlig særlige behov, siger Tom M. Pedersen.

Og så er gruppen stor. Nationalt videnscenter for demens anslår nemlig, at cirka 89.000 personer i Danmark lider af en demenssygdom.

- På et plejehjem siger man som regel, at to tredjedele af beboerne er demente. Men alligevel findes der kun meget få boliger, der faktisk er indrettet specifikt til dem og deres behov. Og for en dement kan selv det at vælge imellem to døre altså være svært at finde ud af, forklarer Tom M. Pedersen.

- Derfor er det tanken, at friplejehjemmets boliger skal indrettet med åbne, lyse arealer, der alle sammen med én dør vender ud mod et fælles areal. Der vil altså heller ikke være en eneste gang, uddyber civilingeniøren og peger på, at dét både skal tjene beboerne og personalet, som vil bruge mindre tid på at gå fra A til B.

Risiko for A- og B-hold Men apropos A og B har Ældre Sagen tidligere peget på, at private friplejehjem gennem tilkøbsydelser kan risikere at skabe et A- og et B-hold af plejehjemsbeboere, hvor størrelsen på pengepungen kommer til have betydning for, om man har råd til at betale for en værdig pleje. Og det er en udfordring, mener foreningen.

Selv om det er gratis for den enkelte beboer at flytte ind på et privat friplejehjem, da udgiften holdes af den enkeltes bopælskommune, har beboerne her til forskel fra de kommunale plejehjem nemlig mulighed for at købe ekstra ydelser som eksempelvis ekstra rengøring eller at blive ledsaget af plejepersonale på en gåtur.

FAKTA Et friplejehjem adskiller sig fra et almindeligt plejehjem ved, at det ikke formelt er knyttet til den lokale kommune gennem en driftsoverenskomst.

Det giver friplejehjemmet et større råderum og en større frihedsgrad til at bestemme, hvordan stort og småt planlægges og føres ud i livet.

Er man visiteret til en plejebolig i sin kommune, kan man vælge et friplejehjem uanset, hvor i landet det ligger. Man har også mulighed for at blive skrevet på venteliste direkte hos det friplejehjem, hvor man ønsker at bo.

Det er ikke dyrere, hverken for den enkelte eller samfundet, hvis man vælger at bo på et friplejehjem frem for et almindeligt plejehjem.

Men på et friplejehjem tilbydes en række ekstra ydelser som tilkøbsmulighed. Det kan f.eks. være ekstra rengøring, wellness, ledsagelse ud af huset m.m At dette skulle skabe en skæv fordeling, afviser civilingeniør Tom M. Pedersen imidlertid.

- Det er rigtigt, at man som beboer vil kunne tilkøbe ekstra ting. For eksempel hvis man vil nyde et glas vin en aften, så kan man det. Men om et glas vin fører til A- og B-hold, det kan jeg ikke se. Og alle vil naturligvis få den rette pleje og omsorg, understreger han.

Stadig flere friplejehjem Trods sin kritik hilser Ældre Sagen imidlertid da også selv muligheden for at etablere friplejehjem i de danske kommuner velkommen. Det skyldes, at der trods førnævnte udfordring samtidig kan være flere fordele forbundet ved netop disse.

Et friplejehjem har blandt andet ikke en driftsoverenskomst med kommunen. Det giver for eksempel plejehjemmet et større råderum for selv at bestemme, hvordan tingene bedst tilrettelægges. Ligesom idéer og initiativer kan føres ud i livet med det samme.

Af samme grund er friplejehjem et tilbud, man ser flere og flere steder i hele landet. Således er antallet af friplejehjemspladser vokset fra 311 pladser i 2009 til 993 pladser i 2018, fremgår det af de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Og også Tom M. Pedersen har allerede aftaler med andre kommuner.

Blandt andet i Assens Kommune, hvor der i Tommerup Stationsby netop er blevet givet tilladelse til at bygge et friplejehjem med plads til 48 ældre kombineret med 50 seniorboliger. En kombination, der også er en del af tankerne i forhold til projektet i Slagelse.

Vil kombinere boliger I seniorboligerne vil der således være plads til borgere, der med støtte kan være i eget hjem, ligesom der i tilknytning til friplejehjemmet er planer om at etablere et aktivitetscenter.

- Vi synes, at der er en rigtig god idé i at have forskellige ældre med forskelligt plejebehov samlet samme sted, så de kan indgå i de samme aktiviteter og få glæde af hinanden, fortæller Tom M. Pedersen og afslører, at der også spirer en tanke om at kombinere det hele med studieboliger samme sted.

I andre sammenhænge har man nemlig set fordele i at sætte ældre og unge mennesker sammen. For eksempel da unge i 2018 i forbindelse med en DR-serie boede og spiste gratis i et halvt år på det aarhusianske plejehjem Abildgården for til gengæld at bruge mindst en time om dagen på være aktive besøgsvenner, der gjorde noget for de ældre beboere.

Og i Slagelse, som profilerer sig som en studieby, giver det samtidig rigtig god mening med flere studieboliger, siger civilingeniøren.

- Så det handler ikke om at konkurrere med kommunen ved at etablere et friplejehjem. Tværtimod. Det handler om, at vi gerne vil samarbejde og supplere kommunens i forvejen udmærkede tilbud, slår Tom M. Pedersen fast.

Hvis Slagelse Kommune ønsker at støtte idéen om at etablere friplejehjemmet kombineret med seniorboliger, er det indtil videre tanken, at begge dele opføres på en ledig grund på Kvægtorvsvej i Slagelse by.