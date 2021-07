Se billedserie Omkring Kvægtorvet opfører OK-Fonden og PFA i fællesskab et friplejehjem, et seniorbofællesskab og fleksible seniorboliger. Her et billede fra syd. Foto: Illustration

Friplejehjem og 80 arbejdspladser på vej i splinternyt kvarter: Her er planerne for det ene

Flere grundejere har planer om friplejehjem i Kvægtorvskvarteret, hvor i hvert fald PFA Pension vil bygge hundredvis af boliger. Sidstnævnte er sammen med OK-Fonden også i gang med storstilet plejehjemsprojekt, og skitsen ligger klar.

Slagelse - 01. juli 2021

Det behøver slet ikke vare længe, før entreprenørmaskiner kan gå i gang på slagterigrunden ved Ndr. Ringgade i Slagelse, der ellers har ligget brak i flere år.

PFA Pension, der i fjor købte den 27.000 kvadratmeter store grund, har planer om hundredvis af boliger i et område, der i løbet af de næste år vil gennemgå en gennemgribende forvandling.

Nabogrunden - i daglig tale gasværksgrunden - er også på nye hænder, og de nye ejere, Scandinavian Property Development, som har lagt billet ind tidligt med tanker om såvel boliger som et friplejehjem, er fortsat på vej med et egentligt projekt.

Et sådant har netop PFA Pension i samarbejde med OK-Fonden nu lanceret. Ikke for boliger præcist, men for det friplejehjem og de »Boliger for Livet«, som det omhandler, der vil blive placeret i boligområdet.

- Det passer godt ind. Ser vi i vores egen befolkningsprognose, kommer vi til at mangle pladser, så hellere være på forkant. Selv om det er et friplejehjem, vil det stadig hjælpe til, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S), der glæder sig over, at man satser og lægger en tidsplan nu frem for at vente.

- Vi kan ikke vente, til behovet lige pludselig opstår. På denne måde kan vi være på forkant, så det betyder helt sikkert noget, at vi har to aktører, der vil bygge, siger han.

Plejehjem og bofællesskab Skitsen, der ligger, handler som skrevet om et friplejehjem, et seniorbofællesskab og ni øvrige boliger på taget af plejehjemmet.

Bygningerne er tegnet af arkitektfirmaet Mangor og Nagel, og totalentreprisen er i øjeblikket i udbud. Umiddelbart efter 20. august bliver det afgjort, hvilken entreprenør der skal udføre byggeriet.

Plejehjemmet får 75 boliger. På taget kommer til at ligge de ni omtalte »Boliger for Livet« og yderligere 23 i en karré umiddelbart ved siden af. Seniorbofællesskabet med 30 boliger og tilhørende fælleshus-faciliteter bliver ligeledes en del af miljøet.

Kvægtorvskvarteret kaldes også Slagelse Bypark. Området har ligget brak i nogle år. Foto: Morten Mikkelsen

- Slagelse Bypark-grunden bliver et nyt og moderne boligområde med forskellige boligtyper og ejerformer og med forskellige velfærdsløsninger og -tilbud. Projektet er blevet til som en del af Slagelse Kommunes indsats for at skabe et kvalitetsløft for området og for hele kommunen, lyder det fra PFA Pension og OK-Fonden, som står for projektet.

Vejen til samspil Ifølge en beskrivelse udsendt af parterne er »Boliger for Livet gennemtænkte og fleksible boliger til mennesker, som ønsker sig en tryg base med nem adgang til samvær og til personlig hjælp, hvis det en dag bliver nødvendigt. Det er moderne, lækre boliger, der som en ekstra mulighed har indbygget handicapvenlighed. Store badeværelser, brede døre, ingen trin m.m. Adgangen til boligerne vil være egnet til kørestol, og stierne i bebyggelsen bliver nemt fremkommelige,« lyder det.

Der lægges i den forbindelse vægt på, at der vil blive mulighed for et stort fællesskab.

»Plejehjemmet åbner sig i forhold til det omgivende samfund og inviterer beboerne i Boliger for Livet ind. For eksempel ved at give adgang til træningsfaciliteter, til fester for beboerne på plejehjemmet og til allehånde kreative aktiviteter,« beskrives det ydermere, mens det pointeres, at de, der ønsker det, kan benytte plejehjemmets café.

Det gælder, når man vil købe og spise sine daglige måltider. Derudover er der mulighed for at tage del i fællesskabet, det sociale liv og de aktiviteter, der foregår på plejehjemmet.

OK-Fonden OK-Fonden er en non profit omsorgsorganisation, som arbejder for, at mennesker kan forfølge deres drømme og leve livet, hele livet.

Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er omdrejningspunktet, uanset livssituation, alder og helbred.

OK-Fonden driver et hospice, 11 psykiatriske bo- og behandlingssteder, to socialøkonomiske virksomheder og 16 plejecentre landet over – med flere på vej. Derudover har OK-Fonden opført og administrerer 1.300 boliger, blandt andet godt 500 boliger fordelt på 30 seniorbofællesskaber.

OK-Fonden beskæftiger ca. 2500 medarbejdere. »Og der støttes op om et stærkt frivilligt miljø omkring det inkluderende samarbejde - til glæde og gavn for alle beboere,« lyder beskrivelsen, der i den grad huer borgmesteren i Slagelse.

- De omkringliggende seniorboliger kan bruge de servicemuligheder, der er på plejehjemmet. Det er smaddergodt, mener han.

Færdig om to-tre år Som planen er, burde entreprenøren være på plads til august, og det første spadestik - er håbet i hvert fald - kan tages til årsskiftet.

Herefter er tidsplanen mere fleksibel, om end indflytningen forventes senest i begyndelsen af 2024. Altså om tre år.

Byggeriet ventes færdigt i november 2023, mens indretning og lignende ventes at følge i det umiddelbare kølvand.

80 nye arbejdspladser Der bliver i fremtiden brug for lidt af hvert - og mange kvalifikationer - på friplejehjemmet. Faktisk helt op mod 80. Det gælder medarbejdere til alt fra pleje til køkken og administration.

OK-Fonden undersøger desuden i øjeblikket muligheden for også at skabe en socialøkonomisk virksomhed, så mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan blive en del af arbejdspladsen, for eksempel til vaskeri, vedligeholdelse og lignende.

