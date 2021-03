- Udvidelsen vil blive et fyrtårn for Slagelse, siger Benny Berdino, der her ses forud for en forestilling i Cirkus Arena i 2017. Foto: Kenn Thomsen

Frikendt cirkusdirektør har plan om projekt til 50 millioner kroner

Trods kritik i DR-dokumentar for konkurser, der har resulteret i, at staten gik glip af 20 millioner kroner, arbejder cirkusdirektør Benny Berdino fra Cirkus Arena målrettet videre med store planer om at skabe feriecenter med blandt andet vandland og hytter til overnatning ved Slagelse. Direktøren fortæller, at han er blevet frikendt i sag, hvor told og skat ville give ham konkurskarantæne.

I samme forbindelse kom det dog også frem i DR-dokumentaren »Stuhr, stuhr nummer« , at samme stat har måttet vinke farvel til omkring 20 millioner kroner i ubetalt moms og skat til det offentlige. Det er sket i forbindelse med, at fem datterselskaber er gået konkurs.

