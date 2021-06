Se billedserie Golfhotel Vilcon går måske en anderledes fremtid i møde. Det afhænger af, hvad det næste halve års tid bringer. Arkivfoto

Fremtidssikret overvejelse om et skifte fra hotel til lejligheder

For en sikkerheds skyld har direktør og indehaver af Golfhotel Vilcon, Connie Christensen, bedt Slagelse Kommune om en revidering af den gældende lokalplan for stedet. Årsagen er, at den nuværende forpagter af hotellet har opsagt sin aftale efter snart tre år, og i fald en ny forpagter ikke bliver fundet i tide, vil hotellet muligvis blive forvandlet til lejligheder.

Det er sket før, at et hotel er blevet forvandlet til lejligheder. Og sandsynligheden, for at det sker igen, er nu igen til stede.

Mere præcist gælder det Golfhotel Vilcon ved Sørbymagle, som i snart tre år har været forpagtet ud til en tidligere ansat på stedet. Vedkommende har imidlertid valgt at søge nye udfordringer, og derfor ser Golfhotel Vilcon måske ind i en tid uden forpagter, når den gældende aftale udløber i begyndelsen af 2022.

- Vi står midt i et skæringspunkt. Skal vi finde en ny forpagter, eller skal der ske noget nyt, spørger Connie Christensen.

Svaret kender hun endnu ikke selv, men hun har valgt at være på den sikre side, hvorfor hun for nylig har indsendt en anmodning om en ændring af den gældende lokalplan for hotellet, lokalplan 1055, til miljø-. plan- og landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune.

- Baggrunden er, at forpagteren har opsagt forpagtningsaftalen og med risiko for at stå med en tom ejendom, er jeg interesseret i at bygge om til beboelse, siger Connie Christensen, der tidligere har været gennem samme øvelse i forhold til det tidligere Hotel Jens Baggesen på Batterivej i Korsør, der for nogle år tilbage blev ombygget til 14 lejligheder, der alle i dag bliver lejet ud.

- Vi vil bare gerne sikre os for fremtiden, og ejendommen, som ligger godt i forhold til naturen, vil være godt egnet til for eksempel et bofællesskab, siger Connie Christensen, der i sin anmodning forholder sig åben om de nærmere forhold i forhold til, hvilket type af boliger og/eller anvendelsesmuligheder, det nuværende hotel i givent fald kan ende ud med.

- Jeg forestiller mig eksempelvis et bofællesskab for modne par og enlige, som sætter pris på den fantastiske natur på stedet, lyder det fra Connie Christensen i det oplæg, som hun har sendt med sin ansøgning til kommunen.