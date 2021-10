Eleverne har deltaget i et film-forløb som del af et kulturforløb i Børnenes Kulturregion, som understøtter læringsmål inden for bl.a. danskfaget. Privatfoto

Fremtidens filminstruktør

Den 14. oktober mellem klokken 12 og 14 er der en ganske særlig premiere i Panorama Slagelse. Her viser elever fra lokale 7. klasser dokumentarfilm, som de selv har lavet i samarbejde med professionelle filmfolk.

Slagelse - 13. oktober 2021 kl. 16:07 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

Måske kommer den næste Thomas Vinterberg eller Susanne Bier fra enten Broskolen, Baggesensskolen, Vemmelev Skole, Antvorskov skole eller Marievangsskolen.

Elever fra 7. klasse på de fem skoler har nemlig deltaget i et særligt filmforløb her i efteråret gennem Børnenes Kulturregion. Her fik de besøg af professionelle filmfolk fra Station Next og fik lavet storyboard til deres film, inden de skulle ud i lokalsamfundet og finde historier og med-virkende til deres små dokumentarfilm. Lærerne har også været en tur på skolebænken, hvor de har arbejdet med filmiske virkemidler og teknikker.

Spændende at prøve nyt - Det at lave dokumentarfilm sammen med professionelle filmfolk fra Station Next har givet eleverne en dybere forståelse for genren og de elementer, en dokumentarfilm består af. Forløbet har også givet eleverne muligheden for at arbejde kreativt med en genre, som vi normalt i skolen kun analyserer og ikke producerer. Eleverne er gået til opgaven med godt mod og har syntes, at det var spændende at prøve noget nyt.

Samtidigt med at de har haft en masse gode ideer til, hvad en film om »Historier fra din by« kunne handle om, siger Marie Osterland, lærer på Antvorskov Skole.

- Det er fedt nok at være med i denne uge, det er dejligt, at vi skal ud at lave noget frem for at sidde på en stol. Det fedeste var at interviewe et menneske, vi ikke kendte i forvejen, siger Silje fra 7.A på Vemmelev Skole.

Forløb kulminerer med fælles premiere Filmforløbet har i alt varet 14 dage. Eleverne har selv stået for optagelserne og været ansvarlige for at få alle skud i kassen.

Efter optagelserne fik klassen igen besøg af en filmunderviser, som har hjulpet grupperne med at få klippet materialet sammen og tilføje musik og grafik.

Forløbet kulminerer med en fælles premiere, hvor eleverne kan se frem til at få vist deres film på det store lærred i biografen. Filmene vurderes af en jury med filmteknisk baggrund.

Filmprojektet er blot et af de kulturelle tilbud, som Børnenes Kulturregion tilbyder. I år har også været billedkunst-, teater- og litteraturforløb, som flere af de øvrige skoler i kommunen har deltaget i.