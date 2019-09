Færgedriften til Agersø og Omø skal muligvis fremover organiseres i samarbejde med andre kommuner og en stor pensionskasse. Foto: Anders Ole Olsen

Fremtidens færgefart skal ske i samarbejde

Slagelse - 19. september 2019 kl. 13:52 Af Arne Svendsen

Den fremtidige drift af Agersø og Omø-færgerne skal muligvis ske i et samarbejde med andre færge-kommuner og med en finansiering af pensionskassemidler.

Det var ihvertfald det Slagelse Byråd vedtog at gå videre med at undersøge nærmere på sit seneste møde. Sagen genoptages til december i miljø, plan og miljøudvalget, når en række ting er undersøgt.

- En rigtig god løsning er på vej, lød det fra udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) på byrådsmødet.

Her slog han fast, at det væsentlige for ham var ideen med samarbejde, som kommunen er med i via Færgesekretariatet.

- Slagelse Kommune er alt for lille til at have sit eget færgeselskab. Vi skal samarbejde med andre kommuner om at udvikle færger, så de på et tidspunkt kan blive eldrevne. Vi skal også skabe en ny uddannelse, der er specielt rettet mod, at de ansatte kun skal sejle i de mindre farvande, så vi ikke skal rekruttere folk fra søfarten. At vi så derudover kan få en finansiering på plads via et OPP-samarbejde er bare supergodt, sagde Jørgen Grüner.

OPP står for offentligt privat partnerskab, og det går Thomas Clausen fra Enhedslisten ikke ind for. Han stemte som den eneste imod byrådsbeslutningen.

Den går ud på, at man udsætter beslutningen om hvilken selvskabskonstruktion man vil vælge, men at der arbejdes videre med at afdække mulighederne og konsekvenserne af Slagelse Kommunes deltagelse i en OPP-løsning for færgedriften

Desuden skal der tages kontakt til andre kommuner, Færgesekretariatet og de øvrige OPP-partnerne for at afdække de konkrete muligheder for et OPP-samarbejde.

Sagen genoptages som nævnt ovenfor i udvalget i december og til januar i byrådet.