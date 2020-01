Social- og sundhedsassistent-elever kan se frem til voksenløn i stedet for SU på grundforløbet, når de over 25 år.

Fremtidens SSA-elever kan se frem til voksenløn

Slagelse - 24. januar 2020 kl. 11:59

Hvis man overvejer at søge ind som SSA-elev, i længere form »social- og sundhedsassistent«, i Slagelse Kommune og er over 25 år, så kan man se frem til nogle mere attraktive lønvilkår.

Fremover får SSA-elever over 25 år nemlig en elevløn på omkring 20.000 kroner om måneden på grundforløbet, som varer 20 uger.

De ekstra penge om måneden kan have stor betydning for at tiltrække voksne SSA-elever over 25 år. Samtidig vil alle SSA-elever over 25 år få voksenløn under hovedforløbet, som det tidligere kun var muligt at søge om, hvis man havde erhvervserfaring.

- De attraktive lønvilkår ser vi som en investering i at skabe attraktive arbejdspladser på et område, hvor der i dag er rekrutteringsudfordringer. Hvis man er over 25 år, kan det få mange til at fravælge uddannelsen på grund af den økonomiske nedgang til SU under grundforløbet. For nogen er SU slet ikke en økonomisk realistisk mulighed, da mange i den alder måske allerede har stiftet familie, købt hus og så videre. Derfor vil vi med voksenlønnen være med til at gøre det mere attraktivt for unge over 25 år at vælge en uddannelse som SSA'er, siger formand for forebyggelses- og seniorudvalget Ali Yavuz (S).

Overvejelserne om at skabe mere attraktive rammer for rekruttering udspringer blandt andet fra et dialogmøde i maj 2019, som forebyggelses- og seniorudvalget afholdte.

- Forud for budget 2020 holdt vi dialogmøder med blandt andre Ældrerådet, Ældre Sagen og Handicaprådet. Her var tilbagemeldingen eksempelvis vigtigheden i at skabe attraktive rammer for rekruttering, for eksempel fuld løn til SOSU-uddannelsen. Vi ser derfor i udvalget nu frem til at følge, om de forbedrede og mere attraktive lønvilkår så også kan medvirke til, at vi kan rekruttere flere SSA-elever og fastholde dem under uddannelsen, slutter formanden.