Fremtiden sikret: Landsby har fået sin købmandsbutik

Siden fredag 20. november har beboerne i Boeslunde måttet køre udenbys for at købe dagligvarer. Det er dog slut nu, idet en ny butik med navnet Min Købmand åbnede torsdag med snoreklip og gode tilbud.

Det er grossistfirmaet Dagrofa, der står bag konceptet Min købmand. Firmaets direktør Rico Boss stod for at klippe den røde snor til butikken, og i en kort tale sagde han, at han var meget imponeret over, at det på under tre uger var lykkedes for de lokale folk i Boeslunde Sogns Butiksforening at få lavet en så flot butik.