Se billedserie Alle fik et bifald med på vejen, da eleverne i 3.d hver især fik overrakt deres eksamensbevis. Foto: Solveig Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Fremtiden og friheden ligger ret forude Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fremtiden og friheden ligger ret forude

Denne uge står i dimissionernes tegn på Slagelse Gymnasium. Sjællandske var med tirsdag, da 3.d fik uddelt deres eksamensbeviser.

Slagelse - 23. juni 2021 kl. 08:39 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

- Fremtiden er et land, der ikke findes et kort over, og I bestemmer fra nu af selv jeres eget narrativ.

Lotte Büchert, der er rektor på Slagelse Gymnasium, understregede i sin tale til dagens dimittender i 3.d vigtigheden af at navigere efter eget kompas.

- I skal nu designe jeres eget pensum for resten af livet, og det er jeres liv, og I må ikke lade jer presse af andre, lød ordene videre fra Lotte Büchert, der i år skal holde tæt ved tyve dimissionstaler, da hver klasse får deres egen dimission på grund af corona.

I hal P sad eleverne i 3.d tirsdag formiddag bænket på række midt for scenen, og på fløjene sad forældre, bedsteforældre og søskende.

Med hvid som den gennemgående farve i tøjvalget, sommerlige Birkenstock-sandaler eller hvide sneakers og med studenterhuer med en smal række af flag for at understrege det internationale islæt i 3.d, var de alle hver især prototypen på en student anno 2021.

Under nye vilkår Men samtidig en type af studenter, som ikke er udklækket nogensinde før.

- I min tale sidste år sagde jeg, at jeg ikke ville tale om corona, men i år er det uundgåeligt. Halvandet år ud af tre års gymnasietid har stået i coronaens tegn. Halvandet år med virtuel undervisning og en tom Grotte (skolens store fællesareal, red.) uden grin og muntre snakke. Jeg bøjer mig i støvet for jer, lød det fra Lotte Büchert, der som et plaster på corona-såret sammen med eksamensbeviset gav hver elev en kulturgave bestående af årskort til forskellige kulturinstitutioner, et gavekort til en biograftur og bogen: »Det hele handler ikke om dig«, der er skrevet af Niels Overgaard, og som meget passende handler om at finde mening i livet.

- Vi plejer ikke at give en gave til årets studenter, men det skal I have i år som en kompensation for alt det, som I er gået glip af, siger Lotte Büchert inden hun lykønskede og overrakte både bevis og gave til eleverne én efter én - alle iført hvide handsker for trods alt at kunne give hånd til rektor på denne særlige dag, som markerer et vendepunkt.

- Jeg kan stadig huske den dag for nu 39 år siden, da jeg selv fik min hue på. Det var en glad og lykkelig tid. Fremtiden og friheden ligger nu foran jer, og I skal huske at nyde den meget korte periode i jeres liv, hvor I ikke skal bekymre jer om noget som helst, lød det fra Lotte Büchert.

Da alle elever havde fået et håndtryk, deres eksamensbevis og gave, blev Beierholms Legat uddelt til Julie Christine Allmann Pedersen for en særlig indsats.

Et par elever i 3.d havde selv taget initiativ til et par indslag, hvor det ene var en mindre tale, og det andet en fotokavalkade fra de tre år i 3.d. De mange fotos blev vist til lyden af Nik & Jays: »En Dag Tilbage« med det meget for dagen passende omkvæd: Lev mens du gør det, elsk mens du tør det.