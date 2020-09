Et kig indenfor i det ene af to identiske rum i bunkeren, som hver kan rumme omkring 50 mennesker.

Fremtiden for byens næstældste torv og krigsbunker

Frem til 26. oktober har alle borgere mulighed for at give deres besyv med i forhold til, hvordan fremtidens Fisketorv kommer til at se ud. Flere mødte op torsdag, og borgerbilen er atter på plads fredag mellem 14 og 17.