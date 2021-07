Det er blandt andet holdene for de helt små børn og for damesenior, der har skabt medlemsfremgang i Sørby Fodbold. Foto: Sørby Fodbold

Fremgang trods corona: Øger medlemstal med 50 procent

Sørby Fodbold frygtede det værste oven på corona-nedlukning. I stedet er medlemstallet øget med næsten 50 procent, og klubben har fået flere frivillige. Nu er der chance for, at landsholdets succes giver endnu flere mod på at spille fodbold.

Slagelse - 06. juli 2021 kl. 10:04 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

På trods af nedlukning og mange restriktioner er det lykkedes Sørby Fodbold ved Slagelse at tiltrække mange flere frivillige og at øge medlemstallet med næsten 50 procent.

Året startede ikke så godt for landets idrætsforeninger. I to måneder skulle de være lukket ned, og det fik mange til at frygte en stor tilbagegang af medlemmer, som de oplevede efter den første nedlukning af landet sidste år. Men Sørby Fodbold har siden 1. marts startet to nye hold med succes, næsten fordoblet antallet af frivillige fra 12 til 22 og øget medlemstallet fra 100 til 145, hvilket er flere end før corona-nedlukningerne.

Især de to nye hold med bold og bevægelse for de to- til fireårige og et børnehavehold har sammen med damesenior givet flere medlemmer. Det fortæller Simon Vittrup Olsen, der er sportslig ansvarlig i fodboldklubben.

Landsholdet smitter Han beretter også, at det er alle deres hold, der i foråret har fået flere spillere, og at der rundt i hele klubben er kommet flere frivillige til.

- Vi har prøvet at være synlige, blandt andet på Facebook, og så har mange nærmest været buret inde. De vil gerne ud at hygge sig sammen med andre mennesker, siger han om baggrunden for fremgangen.

Simon Vittrup Olsen er overbevist om, at klubben kan bruge EM-landsholdets succes til yderligere fremgang. Han er ikke i tvivl om, at landsholdets præstationer og al den hype der er omkring holdet, vil have en afsmittende virkning.