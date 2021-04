Fregat forpester beboeres liv med støj og stinkende røg

Beboere i Pierne på Ny Strandvej har klaget til kommunen, som har målt, at støjgrænser overskrides fra de tændte motorer på fregatten F362 Peter Willemoes. Flådestation Korsør er indskærpet, at støjgrænser skal overholdes. Flådestationen henviser til defekte landstrømanlæg. Reservedele fås dog først til oktober.

»I dag er den altså helt gal med dieselosen fra fregatten, som er så markant, at det er ubehageligt at trække vejret i. Det er altså ikke i orden klos op ad et stort boligbyggeri!«

Sådan lyder det i en af flere klager fra beboere i Pierne på Ny Strandvej. De har siden december været støj-og røgplaget fra tændte motorer på fregatten F362 Peter Willemoes. Beboerne har vanskeligt ved at sove om natten, ligesom de har svært ved at bruge deres altaner, som vender over mod fregatten. Også skarpt neonlys fra det næsten 140 meter lange krigsskib generer beboerne.