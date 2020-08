Fredet rådhus går nye tider i møde

Det var de to formål, som kultur- og fritidsudvalget i Slagelse Kommune i januar i år besluttede at arbejde videre med blandt de mange kreative forslag, der ellers blev budt ind med fra borgere i byen.

Hensyn til fredning

Men et er at tage beslutningen om en gennemgribende forandring - noget andet er at få det til at ske i virkeligheden, især når hele komplekset, der udgør Skælskør Rådhus, er fredet fra ende til anden.