Fredet milesten i vejen for ny cykelsti

Det er tilfældet for den såkaldte keglestub af grå granit, der står ikke langt fra bunden af Vårby Bakke. Milestenen står på en lysegrå marmorsokkel, der tidligere var omkranset af ukrudt og derfor næsten kun kunne anes med et aldeles skarpt øje.

- Der er også fundet en stenkiste fra 17-1800 tallet på strækningen. Flere kommuner har fundet ud af, at de jo også er væsentlige vidner om vores gamle dage, og mens man tidligere har fjernet dem og puttet plastikrør ned i stedet for, bevares de nu. Det er sket i et enkelt tilfælde netop der, siger arkæolog Niels Wickman, overinspektør for Arkæologisk Afdeling på Museum Vestsjælland.