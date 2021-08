Se billedserie Freddy Holmbech er generelt blevet mødt af accept, da de har fortalt andre, at de er nonbinær. Foto: Anna Gudmann Hansen

Freddy var med til Pride: - Det føltes virkelig som om, jeg var hjemme

Forrige uge var Slagelses LGBT+-ungdom fra mødestedet Baros repræsenteret til Pride, den afsluttende parade i ugen WorldPride. En af dem, der gik med, var Freddy Holmbech.

Slagelse - 30. august 2021

Freddy Holmbech er nonbinær.

Det betyder, at Freddy ikke identificerer sig med de to binære køn: mand og kvinde. Det betyder også, at Freddy ikke bruger pronomener som »han« eller »hende,« men i stedet »de« og »dem.« Derfor vil det også blive brugt i denne her artikel. »De« bruges, hvor man ellers ville bruge »han« eller »hun,« og »dem« bliver brugt i stedet for »hende« eller »ham.«

- Jeg er hverken dreng eller pige, for jeg føler mig ikke rigtigt som nogen af delene, forklarer Freddy helt enkelt.

Derfor er Freddy med i Baros, et mødested under initiativet Sammen om Slagelse for unge LGBT+ personer mellem 13 og 25 år i Slagelse. Freddy er 15 år og fylder 16 om få måneder.

Man følte sig velkommen Lørdag gik 27 unge fra Baros gennem København, da hovedstaden var værtsby for den årlige WorldPride - en uge, hvor LGBT+ personer bliver fejret og hylder hinanden, samtidig med at emner og rettigheder for LGBT+ personer bliver sat på dagsordenen.

WorldPride varede hele forrige uge, men det kulminerede lørdag i én store paradefest i midten af København. Freddy var med.

- Det var rigtig dejligt. Der var rigtig god musik, og man følte sig bare velkommen, fortæller Freddy.

- Der var lige i starten nogen, der satte en sang på, og vi begyndte at gå. Det var som om, hele verden blev stille, men var så høj på samme tid. Det føltes virkelig som om, jeg var hjemme. Jeg havde det bare virkelig godt.

»Hvad er jeg?« Ugen efter sidder Freddy tilbage på gården, hvor de bor, et godt stykke uden for Slagelse. De har nyfarvet hår, halvt sort og halvt rødt, og har lyserødt glimmer på kinderne. I ly for støvregnen fortæller Freddy om, hvordan de fandt frem til at vælge pronomenerne »de« og »dem.«

- Det er ikke særlig lang tid siden, at jeg fandt ud af, at jeg er nonbinær. Jeg prøvede forskellige pronomener, jeg prøvede at finde ud af, om jeg godt kunne lide, at folk kaldte mig »dreng.« Det var fint nok, fordi det ikke var »pige.« Men så prøvede jeg at bede folk kalde mig et nyt navn og nye pronomener, så jeg prøvede bare forskellige ting af, indtil jeg fandt ud af, hvad det var, der føltes rigtigt, at andre kaldte mig, siger Freddy og fortæller, at de selv har valgt sit navn.

- Freddy Holmbech, deltager til Pride 2021 - Det at finde sig selv er bare virkelig dejligt, for så skal man ikke gå og tænke så meget over, »hvad er jeg?«

Føler sig accepteret Det har overvejende været let for Freddy at fortælle folk om at være nonbinær.

- Alle dem, jeg har sagt det til, har bare accepteret det lige med det samme. Også mine forældre, men de har det stadig lidt svært ved at finde ud af det, siger Freddy.

Det kan godt være svært for folk at huske at bruge »de« og »dem« frem for »hun« eller »hende,« når de snakker om Freddy. Og det kan være rigtig hårdt, fortæller Freddy.

- Hvis det bare kunne blive en normal ting, når man møder andre, at man præsenterede sig selv med navn og sine pronomener, ville det være så meget lettere, for så bliver man ikke nødt til at tænke over det, siger Freddy og fortæller, at de selv forsøger at gøre det.

- Jeg er bange for at sige det forkerte til nogen, for jeg ved, hvor ondt det kan gøre. Man føler sig virkelig usikker og virkelig ked af det, det føles som et slag lige i hovedet. Det føles virkelig ikke særlig rart, fortæller Freddy.

- Jeg kan godt forstå, hvis det er et uheld, men hvis man gør det med vilje, gør det bare virkelig ondt.

Chikane på sociale medier Tidligere i august udkom Nordisk Ministerråds rapport "Helbred, velvære og levevilkår blandt unge LGBTI-personer i Norden." Rapporten opsummerede blandt andet, at udsathed for vold synes at være almindeligt for unge LGBT+-personer.

Det passer til den fortælling, Freddy har fået om, at man især, når der er mange mennesker, skal være forsigtig som LGBT+-person. Men personligt er det på nettet, Freddy har oplevet chikane.

- Freddy Holmbech, deltager i Pride 2021 - Jeg tror, det er værre på sociale medier, for der kan folk sidde bag en skærm og sige, lige hvad de vil. Der kan folk være anonyme, så de kan svine en til, bare fordi man er anderledes, fortæller Freddy, der især er aktiv på det sociale medie TikTok.

- De siger, det er forkert, eller de siger, man kommer i helvede, fordi man ikke er normal eller ligesom alle andre.

Heldigvis har Freddy hovedsageligt følgere, som overstrømmere de få, der chikanerer, med kærlighed.

Mennesker som en selv Freddy havde egentlig ikke noget behov for at være med i en gruppe eller at gøre brug af et mødested for LGBT+-personer.

- Min mor havde fortalt mig, at der var grupper, men jeg synes, det virkede lidt mærkeligt at gå i en gruppe, bare fordi man var anderledes.

Alligevel mødte Freddy op i Baros kort tid før WorldPride i forrige uge, fordi det var en mulighed for at gå med i paraden. Og det endte med at være rigtig positivt, fortæller Freddy.

- Da jeg så var der, var det bare at være sammen med mennesker, der er ligesom en selv, og som forstår en.

Hvad betyder LGBT+? LGBT+ er en fællesbetegnelse for personer, der bryder med normerne for kønsopfattelse og/eller seksualitet.



Bogstaverne i LGBT står for lesbian (lesbiske), gay (homoseksuel eller bøsse), bisexual (biseksuel) og transgender (transkønnet).



Plusset er en paraply for de andre kønsopfattelser eller seksualitet,er som ikke er repræsenteret i bogstaverne, og som heller ikke dækker over heteroseksuel eller ciskønnet, som betyder, at man identificerer sig med det køn, man biologisk er født med.

Kilde: lgbt.dk