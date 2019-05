Torben Nielsen, nu fængslet chauffør, blev hyret af lokal vognmand, som de franske myndigheder nu vil have udleveret.

Send til din ven. X Artiklen: Franske myndigheder kræver 66-årig vognmand udleveret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Franske myndigheder kræver 66-årig vognmand udleveret

Slagelse - 20. maj 2019 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 66-årig lokal vognmand holder stædigt fast i, at han intet kendte til de 987 kilo hash, som tidligere i år fik den århusianske chauffør Torben Nielsen fængslet i otte år ved en domstol i den sydfranske by Perpignan.

Læs også: Dømt chauffør hyret af lokal vognmand med flere domme

Ifølge aftalen skulle sidstnævnte køre et vognlæs med eksempelvis frugt fra Malaga til Odense - på foranledning af vognmanden selv og et nært familiemedlem i form af hans datter - men da toldere stod klar ved den spansk-franske grænse, var der også knap et ton euforiserende stoffer i lasten. Og det vidste den erfarne lastbilchauffør fra Sabro ved Aarhus absolut intet om, hvorfor pårørende indtil nu har kæmpet en brav kamp for retfærdighed. En af kræfterne bag er den fængsledes forlovede, Gitte Thoft.

Hun mener, at kæresten blev ofret, og at den 66-årige Jørn Lisberg, bosat ved Slagelse, har haft en finger med i spillet, om end sidstnævnte dog afviser pure. Det gjorde han for nylig over for Sjællandske, og siden har det ikke været muligt at få kontakt til ham.

Avisen har forsøgt. Forleden fik han et gevaldigt hak i troværdigheden. Her skulle han møde ved retten, som i dag mandag afsiger kendelse i en udleveringssag, der for så vidt kan skrive næste kapitel af Jørn Lisbergs livshistorie.

Det viser sig, at han den 26. april 2016 ved en fransk domstol blev idømt syv års fængsel for smugling. Men faktisk har franske myndigheder allerede udstedt arrestordre på ham to år forinden, rettere i oktober 2014, alene fordi han ikke har befundet sig i Frankrig siden.

Det skriver Sjællandske. Der var tale om en udeblivelsesdom efter fund af 103 kilo hash på en dansk lastbil, og ifølge Ekstra Bladet, som fulgte retsmødet ved Retten i Næstved mandag i sidste uge, har han flere gange påberåbt sig alvorlig psykisk sygdom som grundlag for, at en udlevering synes umulig og ikke mindst uønsket.

Chaufføren på lastbilen blev samtidig idømt fem års fængsel.

Der er faktisk allerede truffet beslutning om, at den 66-årige skal udleveres til afsoning i Frankrig. Den afgørelse stod Rigsadvokaten for den 8. august 2018. Den bliver dog nu prøvet ved retten. Den er desuden forkyndt for Jørn Lisberg 13 dage efter.

Vognmanden siger i øvrigt til Ekstra Bladet, at han ikke kan følge kravet om en udlevering efter sin udeblivelsesdom, hvorfor den også er endt som en sag for byretten.

- Jeg er på intet tidspunkt blevet informeret om, hvad man anklager mig for, siger han og uddyber, at en tur bag franske tremmer ikke har gang på jord.

relaterede artikler

Føler sig uskyldigt dømt: Fransk dommer afviser at grave dybere 30. april 2019 kl. 05:55

Lokal vognmand overførte penge til dømt smuglerchauffør inden anholdelse 25. april 2019 kl. 06:20