Frank Andersen (tv.) havde sammen med sine tre cykelkammerater fra Sørbymagle besluttet at deltage og gennemføre Danmarks Længste cykelløb på 376 kilometer lørdag den 4. september. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Frank tog på Danmarks længste cykeltur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Frank tog på Danmarks længste cykeltur

Frank Andersen og hans tre kammerater fra Sørbymagle havde besluttet sig for at tage ud på deres livs cykeltur. En tur, der krævede sammenhold, og som skulle bevise, at man kan, hvad man vil.

Slagelse - 09. september 2021 kl. 19:04 Af Mathias Skov Jepsen Kontakt redaktionen

53-årige Frank Andersen bor til dagligt i Sørbymagle og arbejder som lastbilchauffør. For ham har motion altid været en nødvendighed både i dagligdagen og i weekenderne. Men også ferierne inddrages til hans dedikerede passion for cykling, fortæller Frank Andersen.

- Min kone og jeg tager tit til Mallorca, når vi skal på ferie. Når vi så er afsted, bruger jeg i hvert fald fire ud af ugens syv dage på at cykle rundt.

Men i weekenden var udfordringen af en noget anden kaliber. Sammen med tre af hans venner fra Sørbymagle stillede Frank Andersen op i Danmarks længste motionscykelløb efter at have trænet op i et år. En tur på 376 kilometer, som strækker sig fra Aarhus hen over Fyn og afsluttes i København. Om løbet fortæller Frank Andersen:

- Der var bred enighed på holdet om, at det var det hårdeste løb, vi havde været på.

Cykling blev løsningen Selvom Frank Andersen har cyklet i 13 år, så lå cykelsporten ikke lige for.

- Et langt og nedslidende arbejdsliv har tæret på kroppen. Særligt ryggen er medtaget, siger han.

Med en dårlig ryg begyndte Frank Andersen at kigge efter en ny sportsgren, der ikke belastede ryggen på samme måde.

- Før spillede jeg meget fodbold, men nu er ryggen ikke så glad for de mange stød, det giver, fortæller han.

Frank Begyndte derfor at cykle fast to gange om ugen, og oprettede en lokal Facebook-gruppe. Både for at få flere med ud på landevejen, men gruppen var også udtryk for en mere generel opfordring.

- Det er vigtigt at holde sig i gang, når man bliver ældre, siger Frank Andersen og slår fast, at cyklen er det mest oplagte sted at starte.

- Alle kan cykle. Selv når man bliver 80 år, kan man cykle. Så handler det bare om at sætte lidt strøm på.

»Selvfølgelig kan vi« Turen i weekenden var ingen undtagelse fra Frank Andersens diktum om, at alle kan cykle - også langt. Om løbet fortæller Frank:

- Det var et løb, der blev talt meget op. Og vi spurgte os selv »kan vi det«, men selvfølgelig kan vi det, siger Frank Andersen, som afslutter med at fortælle, at gruppen fik det rette skud selvtillid, da de kørte over Storebæltskolen med vinden i ryggen og højbelagt solskinsvejr over pylonerne.