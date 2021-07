Se billedserie Francette Marie Kadiri er oprindeligt fra Burundi, men kom til Danmark som 13-årig, hvor hun voksede op i Greve. Foto: Forlaget VITA

Francette fik syv ufrivillige aborter: - Vi skal nedbryde tabuet

Efter syv mislykkede graviditeter og tre børn råber Francette Marie Kadiri nu op. Vi skal turde snakke om alt det, som gør ondt. Det tager forfatteren udgangspunkt i en ny bog, som udkommer i dag.

Slagelse - 23. juli 2021

Syv tabte graviditeter. Det er noget, som de færreste kunne forestille sig at prøve. Men det er det, som Francette Marie Kadiri har været igennem. Det har hun skildret i en bog, som udkommer i dag. Bogen tager udgangspunkt i hendes eget liv og skal være med til at sætte fokus på tabuet om sorgen, der følger efter at have mistet.

- Jeg håber, at bogen kan være med til at nedbryde et tabu om spontane aborter. De sker hver dag, og det er ofte ikke noget, som kvinderne selv kan gøre for. Det er derfor vigtigt, at de ikke skammer sig over det, men i stedet taler om den sorg, som man oplever, starter hun ud.

Francette underviser i dag i engelsk og fransk og er medejer af Just Burgers, som er en burgerbar i Slagelse.

Bogen hedder »Bag Smil og Strikponchoer« og omhandler hendes kamp med sundhedssystemet og hendes egen krop, hvor hun gang på gang oplevede spontane aborter, men aldrig fik et svar på hvorfor.

Der er cirka 20.000 kvinder hvert år, som ender ud i spontan abort. En stor del af gangene kan forskerne ikke forklare hvorfor. Det skrev Danmarks Radio tilbage i 2018. Det er også den »forklaring«, som Francette Kadiri oftest blev mødt med.

»Det sker nogle gange«, Lægerne blev ved med at fortælle hende, at der ikke var noget galt med hende. Men hun oplevede, at det kunne være svært. Det medførte nemlig en usikkerhed.

- Når lægerne sagde, at det ikke er min skyld, opstår der en kæmpe usikkerhed. Jeg kan ikke forholde mig til deres forklaringer, da de ikke var konkrete. Det betød, at jeg aldrig vidste, om det kunne ske igen, siger hun.

Hun følte ikke, at hun kunne få hjælp til den sorg, som fulgte med tabene. Francette Marie Kadiri kritiserer ikke lægerne. De kommer med den lægefaglige viden, som de er uddannet til. Der hører bare en sorg med til at miste et barn, selvom barnet ikke er født, fortæller Francette Marie Kadiri.

- Da jeg blev gravid oplevede jeg en stor glæde. Jeg havde forventninger om, hvordan barnet skulle være, og hvordan det skulle vokse op, siger hun og fortsætter:

- Når man oplever en spontan abort, er barnet gået tabt. Det er en drøm, der knuses. Det er en ubeskrivelig smerte, og det skaber et kæmpe tomrum, siger hun.

»Skal I ikke snart have en baby?«

Et spørgsmål de fleste unge kvinder med fast partner nok har stiftet bekendtskab med et eller flere gange i deres liv. Spørgsmålet er i sig selv uskyldigt, og der er ofte ingen onde intentioner forbundet med det. Det ændrer ikke på, at spørgsmålet er problematisk mener Francette Marie Kadiri. Personerne, der spørger, ved nemlig ikke, om kvinder har problemer med at få børn.

- Når det er svært at få børn, kan det være et meget sorgfuldt spørgsmål. De er ikke bevidst om, at man kæmper, siger hun.

Hun oplevede at blive konfronteret med hendes spontane aborter på en måde, som hun aldrig ville ønske for andre. Til hendes første datters seks års fødselsdag, virker hun sur og irriteret. Francette Kadiri spørger derefter, hvordan det kan være, at hun virker nedstemt. Datteren responderer med:

- Du har dine søskende at grine med. Jeg har ingen at grine med.

Ugen efter ringer en pædagog til Francette Marie Kadiri.

»Din datter er ked af det. Kan du hente tidligere i dag?«.

Francette sidder på arbejdet. »Hvordan kan det være?«, spørger Francette Marie Kadiri.

Pædagogen forklarer, at hun har talt om, at hun ikke må få en lillesøster.

Datteren, som på dette tidspunkt kun var seks år gammel, vidste ikke, at Francette Marie Kadiri havde været igennem tre spontane aborter.

- Min datter var en lille pige. Hun talte kun ud fra sin egne behov. Det er et godt eksempel på, at det kan være svært at tale om det, som gør ondt. Jeg blev nemlig frustreret over, at pædagogen blev involveret, forklarer hun.

Opråb Francette Marie Kadiri har i dag tre børn. Hun har samlet sig modet til at udtrykke sig om sorgen, der forekommer ved at miste et barn, imens man er gravid. Hun har nemlig fået de børn, som hun skal have og risikerer derfor ikke flere mislykkede graviditeter. Hun oplever, at kvinder, som mister et barn - af den ene eller den anden grund - ofte enten bebrejder sig selv eller ikke vil tale om, sorgen, der følger med. Det er vi nødt til at ændre på, fastslår hun.

Derfor er bogen også et opråb til kvinder og mænd om at turde snakke om det, som gør ondt. Livet er en stor pakke, hvor man ikke nødvendigvis kan vælge fra eller til.

- Alle går rundt og kæmper med noget. Vi må lære at acceptere de nedture, som livet byder os. Det bliver kun sværere for os, hvis vi skammer os i stedet for at tale om det svære i livet. Jeg håber derfor, at bogen kan være et opråb netop det, afslutter hun.

