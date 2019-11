»Frække Tanja« er tjekket ud af Hotel Only Sleep

Sjællandske har talt med »Frække Tanja« - en prostitueret, der tidligere har arbejdet på Hotel Only Sleep i Slagelse. Nu er hun stoppet der i respekt for hotellet.

Sjællandske har de sidste to lørdage fortalt om prostitution på Hotel Only Sleep ved Stop 39. Og hovedpersonen - »Frække Tanja« - har nu valgt at stå frem for at fortælle sin version af historien. Fredag formiddag mødes vi derfor på redaktionen i Slagelse:

- Der er to årsager til, at jeg står frem. Et: Jeg synes, det var ærgerligt, at der kom den negative fokus på hotellet, som virkelig gør meget for at forbedre sit image. Og to: Det er skidt med den negative fokus på branchen generelt, forklarer hun og uddyber:

- Faktisk er jeg rigtig glad for mit arbejde og kunne ikke forestille mig at lave noget andet. Jeg er pisseligeglad med, at jeg er nævnt i artiklen, men det behøver altså ikke være så negativt.