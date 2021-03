Fræk butikstyv gik ind og ud af butik i to timer: Så meget fik han fat i

Brian Mau, indehaver af Skousen i Slagelse og Ringsted, her fotograferet ved en tidligere lejlighed, håber at omtalen af det frække butikstyveri kan føre til opklaring af det, så han kan få varerne igen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kraftig midaldrende mand med »mellemøstligt udseende« fjernede i løbet af et par timer varer for 42.000 kroner i åbningstiden hos Skousen på Japanvej i Slagelse. Politiet søger vidner. Manden blev mandag set hos Skousen i Køge.

Der er gode tilbud i butikkerne for tiden, også hos Skousen på Japanvej i Slagelse. Men lørdag omkring middagstid kunne en midaldrende mand ikke nøjes med det, idet han simpelthen fjernede varer til en værdi af 42.000 kroner uden at betale.

- Jeg har ikke tidligere været ude for noget lignende. Det er lykkedes manden at bære tre robotstøvsugere af mærket Miele og fire Siemens ekspressomaskiner ud af butikken, mens medarbejderne har haft travlt med at betjene andre kunder, fortæller Brian Mau, der er indehaver af Skousen i Ringsted og Slagelse.

De stjålne maskiner har en samlet værdi af omkring 42.000 kroner.

Tyveriet er sket i tidsrummet fra klokken 11.20 til 13.20. I det tidsrum har en af butikkens medarbejdere flere gange henvendt sig til manden, der dog på gebrokkent dansk sagde, at han ikke havde brug for hjælp.

Mandens færden på stedet er dokumenteret via video-overvågning, som er overgivet til politiet. Sjællandske har også fået billederne, hvor mandens ansigt er svært at se på grund af mundbind og tophue, men dem må vi dog ikke bringe, oplyser politikommissær Tom Stysiek fra politiet i Slagelse.

- For at det skal kunne tillades, skal der være tale om en forbrydelse med en større strafferamme. For eksempel et røveri, siger Tom Stysiek.

Efterlyser vidner Vi må derfor nøjes med at bringe et signalement.

Politiet beskriver ham som »mellemøstlig udseende«, 50-55 år, cirka 175 centimenter høj og kraftigt bygget.

Han talte med accent og var iført en blå engangsmaske, en grå strikket hue, en grå fleecetrøje, blå cowboybukser og sort skindjakke. På fødderne havde han hvide strømper og brune sko.

- Han er kørt fra stedet i et køretøj, som vi dog ikke har noget registreringsnummer på, men vi er meget interesseret i at høre fra vidner, der måske kan hjælpe med opklaringen. Måske har de set bilen, måske kender de manden, eller måske har de hørt om folk, der kan have fået tilbudt de stjålne varer, siger Tom Stysiek, der vil sætte gang i efterforskningen ved blandt andet at spørge kolleger, om de kender manden.

Han fortæller i øvrigt, at man i blandt andet Elgiganten har et system, hvor der er en form for alarm i varerne, så de ikke bare kan bæres ud af butikken.

Brian Mau siger hertil, at det har man ikke i Skousen-butikkerne, da de er mindre og nemmere at overskue for personalet.

Genkendt i Køge mandag Billederne fra video-overvågningen blev efterfølgende rundsendt til andre Skousen-butikker, og mandag ved middagstid kunne en medarbejder fra butikken på Theilgaardsvej i Køge ringe til kollegerne i Slagelse og fortælle, at manden på billederne gik rundt i butikken.

Han interesserede sig ikke mindst meget for robot-støvsugerne, men ligesom det var tilfældet i Slagelse, ønskede han ingen assistance fra personalet.

- Vi ringede straks til politiet i Slagelse, der viderestillede til politiet i Køge. Herfra var beskeden, at man ville sende en patruljevogn til stedet, hvis der var en ledig. Der kom dog ingen vogn, og manden forsvandt efter kort tid, fortæller Brian Mau.

Sjællandske var mandag klokken 14.30 i kontakt med pressemedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi, der ikke havde oplysninger om, at politiet skulle være involveret i noget i forbindelse med Skousen i Køge.

Henvendelser i sagen kan ske til politiet på 114.