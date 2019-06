Se billedserie Projektleder Martin Visby og virksomhedsleder Trine Stokholm kunne sidste år glæde sig over modtagelsen af arbejdsmarkedsrådets virksomhedspris, som man fik undervejs i det store kompetenceløft, som man fejrede onsdag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Fra varsel om skærpet tilsyn til ros på autismecenter

Slagelse - 20. juni 2019

- I dag er en festdag, lød det fra virksomhedsleder for Autismecenter Vestsjælland, Trine Stokholm, da hun onsdag bød velkommen til et »Folkemøde for fagfolk« på centret.

Her var en række medarbejdere samlet for at fortælle, hvordan de via et uddannelsesforløb har fået mere viden, og dermed er blevet i stand til at give de tilknyttede borgere en bedre behandling.

Der har været tale om et forløb over flere år, hvor flere hundrede medarbejderne har været sendt på uddannelse. Mens de har været væk på uddannelse etableret i samarbejde med professionshøjskolen Absalon, har der været arrangeret et jobrotationsforløb i samarbejde med Jobcenter Slagelse, hvor ledige har fået mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet som vikarer.

Det har senere betydet, at flere er kommet i job, og projektet betød, at autismecentret modtog virksomhedsprisen for 2018 fra det lokale arbejdsmarkedsråd.

Trine Stokholm sagde, at før man gik i gang med det store uddannelses-projekt, var der faktisk varslet et såkaldt skærpet tilsyn fra Socialstyrelsens side.

- Næste trin kunne være blevet en lukning. Men i dag er rapporterne helt anderledes positive, fordi vi er begyndt at arbejde anderledes, sagde Trine Stokholm, der havde stor ros til både og jobcentret.

Ros var der også til projektleder Martin Visby for at have styret det hele.

Martin Visby oplyser til Sjællandske, at »det store uddannelses-rul« på stedet nu er forbi, men der vil løbende ske efteruddannelse.

Hvordan den øgede uddannelse har ført til bedre behandling, blev der givet flere eksempler på.

Således beskrev to medarbejdere, hvordan de havde lært at stimulere sanserne bedre hos en borger, ved at de gnubbede den pågældende ekstra i håret i forbindelse med hårvask, og stimulerede ham på kroppen ved at vaske ham med en lidt ru handske.

Andre medarbejdere beskrev, hvordan de havde lært at få borgerne til at modtage undervisning på en anden og bedre måde end tidligere.

For eksempel ved at tilbyde en pige, der elskede orange, at hun kunne læse teksten på et orange stykke papir.

Den ændrede måde at gribe tingene an på havde medført et meget stort fald i antallet af magtanvendelser, blev det oplyst.