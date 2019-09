Se billedserie Færre end sidste år besøgte i denne weekend StorebæltsMessen i Korsør. Der mangler lokal opbakning, siger arrangør Jens Møller. Det, selvom både forretningsdrivende og de besøgende gæster synes, at det er et godt initiativ. Foto: Mie Neel

Fra succes til skuffelse: Messe mangler opbakning

Slagelse - 01. september 2019

Sidste år var det en svimlende succes med cirka 3.000 besøgende, men Korsør messe, som nu har fået navnet StorebæltsMessen, har i år måttet se længere efter gæster end håbet på.

Således vurderer arrangør Jens Møller, at dette års messe lørdag og søndag tilsammen tiltrak under 2.000 besøgende. Det skyldes manglende lokal opbakning, mener arrangøren, der af den grund blandt andet har haft problemer med at markedsføre messen.

- Man kan altid sige, at det skyldes det gode vejr, og at folk har været på stranden. Men jeg er heller ikke bleg for at sige, at jeg har stået helt alene med denne her. Og når man står alene, så skal man klare alt selv. Så er det klart, at der er nogle ting, der ikke kan lade sig gøre, fortæller Jens Møller.

Blandt andet peger han på, at der sidste år blev uddelt husstandsomdelte brochure som en reklame for messen. Noget, som blev betalt af YouSee, der sidste år var medarrangør af messen sammen med Korsør Antenneselskab.

»En by, der har det svært« Ifølge Jens Møller, som sidste år var primus motor på projektet, har det dog aldrig været meningen, at de to aktører skulle fortsætte som arrangører af messen, der startede sidste år.

Men Korsør by kæmper både med butikker, der lukker og et turistkontor, der har »katastrofalt lave besøgstal«, siger arrangøren, der selv bor i byen privat. Derfor er der behov for initiativer som StorebæltsMessen, mener han.

- Så min opfordring herfra, det er, at der er nogen, der skal komme ind i kampen og bakke op om det. Vi er i en by, der har det svært på mange områder. Og jeg synes, at folk, der tager initiativer, skal bakkes op. Der er for meget snak og for lidt handling, siger han til Sjællandske.

Men selvom arrangøren af StorebæltsMessen i år kunne tælle færre gæster sammenlignet med sidste år, så er messen et godt initiativ. Det mener både de forretningsdrivende og de gæster, som var mødt op henover weekenden.

Et godt initiativ for flere - Korsør har været lidt stille i en periode. Men jeg synes, det er lækkert, når der sker noget, fortæller Lone Hansen, som sammen med sin mand, Finn Pedersen, besøgte messen søndag.

- Vi er kommet forbi for at støtte op om det. Og jeg tror, at jo mere, vi kan gentage af sådan nogle ting her, jo nemmere bliver det, at få folk til Korsør, uddyber hun, da Sjællandske møder parret.

For de forretningsdrivende er messen særligt attraktiv, da den er med til at booste erhvervslivet. Noget, der måske på sigt kan skabe flere arbejdspladser og få endnu flere til at flytte til Korsør, er forhåbningen.

Èn af dem, der derfor var mødt op med sin stand, er Heidi Skydsgaard, som har en skønhedsklinik.

- Jeg fik muligheden for at være med i år, og så slog jeg til med det samme. Fordi jeg synes, det er et rigtigt godt initiativ, og jo mere, vi kan eksponere byen og sørge for, at vores ehvervsliv kan blomstre, jo bedre. Så det skal man støtte op om, følte jeg, forklarer hun.

Vil ikke gøre det alene Hvis StorebæltsMessen skal vende tilbage til næste år, kræver det imidlertid, at endnu flere bakker op om det, slår arrangør Jens Møller fast. Noget, han håber, der vil ske.

For der er grobund for, at messen igen kan blive den succes, som den var sidste år, mener Jens Møller, som blandt andet peger på, at der foruden lokale forretningsdrivende på årets messe også har været stande fra både København og Odense.

- Men det er vanskeligt at lave alene. Så det er klart, at jeg skal i tænkeboks og overveje, hvad der fremadrettet skal ske. Om jeg skal gøre det her alene. Og det skal jeg ikke. Jeg skal ikke være alene om det næste år igen. Det kan jeg ikke, slår han fast.

- Så der skal nogle folk med: Der skal nogle sponsorer på, og der skal nogle samarbejdspartnere på. Vi taler rigtig meget om, at der sker for lidt i byen, men vi gør ikke noget, siger Jens Møller, som mener, at han har oplevet flere ildsjæle »brække nakken på manglende opbakning«:

- Så jeg håber, at det her bliver et »wake-up-call«. Så når der kommer de her initiativer, at der så er nogen, som helt af sig selv rækker hånden i vejret og siger: »Kan jeg hjælpe dig med noget?«, forklarer arrangøren.