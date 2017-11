Jimmi Jørgensen fotograferet lige i det øjeblik, hvor han får opringningen om, at han er valgt ind i byrådet med 254 personlige stemmer. Privatfoto

Fra stofmisbruger til byrådsmedlem

Slagelse - 24. november 2017 kl. 07:14 Af Helge Wedel

12 år er gået, siden 57-årige Jimmi Jørgensen fra Korsør lagde næsten 30 års misbrug af stoffer og alkohol bag sig. Med 254 personlige stemmer kan han nu skrive socialdemokratisk byrådsmedlem på visit-kortet, hvor der i forvejen står hjemmehjælper.

- Jeg havde lige fået fri fra arbejde og sad hos et par venner og drak kaffe og spiste kage, da jeg fik opringningen om, at jeg var valgt. Jeg blev bestemt overrasket, for jeg troede, at det var svært for nye at komme ind, siger Jimmi Jørgensen til Sjællandske.

- Hvad vil du bruge dit medlemsskab af byrådet til?

- Jeg vil have fokus på hjemmeplejen, hvor jeg arbejder. Den skal efter min mening vendes 180 grader, for det er et meget forældet system, der ikke gør borgerne trygge eller er godt for os medarbejdere, der har et stort sygefravær.

Vil du bruge din initiativret til at få sager på byrådets dagsorden?

- Ja bestemt. Vi skal have ændret de nuværende firkantede visitationskasser, som jeg kalder dem, så vi i hjemmeplejen i stedet holder forventningssamtaler med borgerne, hvor vi hjemmehjælpere er med fra starten sammen med en sygeplejerske. Og så skal hjemmehjælperne have meget større anerkendelse for deres arbejde, ligesom der skal være tillid til, at vi gør vores arbejde ordentligt, så vi kan slippe for at bruge så meget tid på dokumentation og papirarbejde. Der skal nok også fjernes nogle ledelsesled, hvis det skal være helt optimalt, siger en kampklar Jimmi Jørgensen.