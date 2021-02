De Grønne Pigespejdere i Slagelse behøvede denne uge kun at udføre én god gerning hver. Men pludselig gik der sport i »diciplinen« 'at give uden at få noget igen' - og for hver god gerning er der doneret 20 kroner til Danmarks Indsamlingen. Privatfoto.

Fra støvsugning til snerydning: Spejdere har samlet ind og spredt smil hele ugen

Ved at gøre gode gerninger har De Grønne Pigespejdere i Slagelse hele ugen samlet ind til verdens mest udsatte børn. For hver god gerning er der nemlig doneret 20 kroner til Danmarks Indsamling. Men de gode gerninger har i bund og grund ’bare’ handlet om at sprede smil, siger gruppeleder.

Slagelse - 06. februar 2021

- Det er super spejderagtigt at gøre noget godt for andre uden at skulle have noget for det. Udover måske et smil til gengæld.

Sådan fortæller Stina 'Bimmer' Rosenborg, der er gruppeleder for De Grønne Pigespejdere i Slagelse.

For hele ugen har de i alt 12 piger i alderen 10 til 18 år, som troppen tæller, gjort gode gerninger.

Således har de blandt andet skovlet sne, luftet hunde og bagt chokoladecookies til andre end dem selv.

Og for hver god gerning er der doneret 20 kroner til Danmarks Indsamlingen, der i år samler ind til de af verdens mest udsatte børn, der lige nu er hårdest ramt af coronakrisen.

Ikke planen fra start - Det var ikke oprindeligt planen, men så opdagede vi, at man gennem Ramasjang kunne indberette sine gode gerninger, sådan at Novo Nordisk Fonden ville donere til indsamlingen. Så det valgte vi at gøre, fortæller Stina 'Bimmer' Rosenborg.

- Samtidig med, at man selv får noget ud af det, og andre bliver glade, så er der pludselig også en tredje, der får glæde af den gode gerning: De her udsatte børn. Så det gav bare mening for os. Men gode gerninger er jo altid værdsat. Særligt i denne her coronatid, uddyber hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Gode gerninger kan være mange ting, mener spejdernes gruppeleder, Stina 'Bimmer' Rosenborg - og særligt i en coronatid, er de tiltrængt, siger hun.

Reelt var formålet med øvelsen således »bare« at sprede smil og glæde, og pigespejderne behøvede kun at udføre én god gerning hver. Men pludselig gik der sport i »diciplinen« 'at give uden at få noget igen'.

En god øvelse - Nu er de fleste store piger, hvor forældrene arbejder, mens de selv er hjemsendt fra skole. Så nogle har lavet mad, vasket tøj, støvsuget og gjort rent på badeværelset derhjemme, forklarer Stina 'Bimmer' Rosenborg.

- Men flere har også været i gang med at skovle sne, luftet hunde og bagt chokoladecookies, som de har pakket i poser og medbragt til for eksempel bedsteforældrene eller veninder, uddyber gruppelederen, som har set det som en god øvelse til at lære pigespejderne om glæden ved at hjælpe andre.

- Det kan være små ting som at sætte småkager foran en dør, banke på og gå. Man behøver jo i virkeligheden ikke at se dem, som man gør noget for, for at føle glæde over at hjælpe dem. Særligt ikke, hvis de ikke lige er i ens coronaboble. Men det kan også være, at man vælger at skovle sne hos naboen, som måske er i isolation på grund af coronavirus.

- Sagens kerne er, at der ikke skal ret meget til for at gøre folk glade, fastslår Stina 'Bimmer' Rosenborg.