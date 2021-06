Der var ros til entreprenør og håndværkere for deres gode evne til at samarbejde på tværs af mange faggrupper, som er et krav for at lykkes med et frysehus. Foto: Anders Ole Olsen.

Fra smørrebrød til frysefabrik for ørreder

Niels Dalsgaard roste i sin tale håndværkerne for deres sublime evne til at samarbejde om byggeriet og fryseinstallationerne, der kræver, at mange forskellige fagfolk arbejder sammen for at lykkes med at nå i mål.

Års ventetid

Han håber, at der efter års ventetid nu endelig sker noget i forhold til at få behandlet ansøgning om at udvide produktionen i Storebælt. Miljøministeren har i hvert fald lovet, at ansøgningen nu behandles. Niels Dalsgaard fortæller, at produktionen af den sunde fiskespise i Storebælts salte bølger kan fordobles til to millioner fisk i løbet af fem år, hvis ellers myndighederne godkender de havbrugansøgninger, som Musholm A/S har indsendt for flere år siden.