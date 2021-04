Se billedserie Estate Slagelse erstatter Slikken i Rosengade i Slagelse.

Fra slikbutik til mægler: Nu går Lars' drøm i opfyldelse

Nu tidligere Nybolig-ejendomsmægler Lars Joachim Hansen er klar med egen Estate-forretning i tidligere Slikken-lokale i Slagelse.

Slagelse - 05. april 2021 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal

37-årige Lars Joachim Hansen, der indtil for ganske nylig var ansat som ejendomsmægler i Nybolig, åbner nu egen forretning i Slagelse, hvor den tidligere Slikken har ligget.

Det sker i næste uge, hvor han slår dørene op i de tidligere lokaler i Rosengade 7, som altså ellers i årevis har haft slik på hylderne. Nærmere bestemt den 6. april.

Lars Joachim Hansen har været ansat i Nybolig Slagelse i lidt over fire år, men erfaringen som ejendomsmægler runder de 15 år.

- Før jeg kom til Slagelse, arbejdede jeg i Nybolig Næstved, fortæller Lars Joachim Hansen, der er opvokset i Svenstrup ved Korsør, men i de fleste af sine voksne år har boet i Slagelse.

Her bor han sammen kæresten Tine og deres børn.

En drøm går i opfyldelse Lars Joachim Hansen træder ud som selvstændig som en del af Estate-kæden, der ejes af Nykredit Mægler. Og faktisk er det en drøm, han har haft i flere år. Nu gør han alvor af tankerne.

- Jeg har stået for over 300 handler på de lidt over fire år, jeg har været i Slagelse, og nu har jeg muligheden for at begynde for mig selv. Det har jeg altid villet, siger han og fastslår i samme moment, at han på sigt kommer til at have et par ansatte.

Samtidig er det sikkert, at han absolut ikke stiler efter en kæmpeforretning med eksempelvis et tocifret antal ansatte.

- Min drøm er ikke at blive byens største, men byens bedste, når vi taler service og den gode oplevelse. Kundekontakten betyder alverden, mener mægleren, der ønsker, at alle kunder skal få en oplevelse, hvor de bagefter er så tilfredse, at de anbefaler Estate Slagelse til familie og venner.

- Det er hele vores DNA og værdi for forretningen, som også skaber salgene, siger han.

37-årige Lars Joachim Hansen åbner egen mæglerforretning.

I et marked, der drøner derudaf med hensyn til boligsalg, er det dog også vigtigt - ifølge Lars Joachim Hansen - at finde sig selv og ikke mindst roen, der så vil forplante sig hos kunderne.

- Når det går så stærkt, og det bare handler om at få flere sager ind, så forsvinder det med nærværet, som jo også er vigtigt, når man skal handle hus. Det er en stor investering i ens liv, og der skal være plads til tryghed, siger han.

Vil følge hver handel til dørs

Hos Estate kører man med begrebet »min ejendomsmægler«, og det er ikke mindst her, han finder sin inspiration.

- Både køber og sælger skal have en god oplevelse, og at det er den samme uddannede mægler, der fremviser og også afslutter handlen, betyder meget, forklarer Lars Joachim Hansen, der glæder sig til at byde indenfor i anderledes indrettet boligbutik, der i øvrigt har fået en solid og kærlig hånd efter overtagelsen for et par måneder siden.

Desuden vil Lars Joachim Hansen her også tilbyde køberrådgivning, og generelt hvis man har brug for en boligsnak, er man altid velkommen.

Boliger, der tages til salg, dækker samtidig hele spektret.

- Villaer, lejligheder, rækkehuse, sommerhuse, nedlagte landsbrugsejendomme og så videre. Det, der er vigtigt for mig, er, at kunderne får en god oplevelse. Og mens noget nærmest sælger sig selv, skal der kæmpes mere med noget andet. Og her er det vigtigt, at man stoler på sin mægler, siger Lars Joachim Hansen, der altid har vidst, hvilken vej han ville. Næsten. - Allerede som otteårig, da min mor og far skulle købe sommerhus, blev jeg fanget af jobbet som ejendomsmægler, uddyber han.