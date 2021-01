Fra minkavler til vicevært

- Solen står op igen i morgen.

Nu forhenværende minkavler Anders Tønning i Hyllerup formår at se det hele fra den lyse side, til trods for at han måtte slå sine godt 6.000 mink ned, da coronaen fik fat i de pelsklædte dyr på jyske farme.

Netop det faktum, at virussen ikke blev konstateret på Sjælland, betød, at han godt måtte pelse sine dyr og tjene penge på skindene. Dermed er han og andre, sjællandske avlere ikke nær så ilde stedt som de jyske kolleger, men Anders Tønning glæder sig over, at et flertal på Christiansborg sørger for en erstatnings-ordning.