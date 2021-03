Fællesskaber skal genopstå i Ringparken og få flere ud af ensomhed efter landets nedlukning som følge af coronavirus - og det skal ske ved at bringe beboere sammen om kunst og kultur, er ambitionen. Noget, pulje-midler nu skal realisere.

Send til din ven. X Artiklen: Fra islamisk kunst til besøg på vikingemuseum: Boligområde vil samles om forskellig kultur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra islamisk kunst til besøg på vikingemuseum: Boligområde vil samles om forskellig kultur

I Ringparken i Slagelse vil man samle beboere om kunst og kultur. Håbet er at komme ensomhed som følge af coronakrisen til livs og danne nye fællesskaber efter at være bevilget pulje-midler.

Slagelse - 29. marts 2021 kl. 15:03 Af Fleur Sativa & Dorte Abrams Kontakt redaktionen

Fællesspisning kombineret med aktiviteter, der har fokus på kunst og kultur. Det kan være lige præcis dét, der hjælper ensomme borgere ud på den anden side af coronakrisen.

Det mener man i hvert fald i boligområdet Ringparken i Slagelse, hvor man har fået bevilget 48.000 kroner fra pulje-midler til bekæmpelse af ensomhed. Og hvor man derfor vil bruge pengene til at kunne mødes over en række cafeaftener i områdets beboerhus »Nordhuset«.

- Vi ved, at mange voksne og ældre beboere i Ringparken, allerede inden corona lukkede Danmark ned, levede et liv præget af ensomhed og isolation. Den gruppe er vokset markant under Covid-19, ligesom i resten af Danmark, fortæller Espen Bistrup, der er koordinator for den boligsociale helhedsplan »En Fælles Indsats« i Ringparken.

Det er således helhedsplanen og Forening Ringparken, der i samarbejde med FOB har søgt og fået tildelt midlerne fra »Vær Med!«-puljen, hvor et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om at afsætte 15 millioner kroner til brug i netop landets almene boligforeninger.

- Det er for alle beboere Baggrunden for ansøgningen var at skabe mødesteder og aktiviteter for voksne og ældre beboere i Ringparken, der oplever ensomhed og isolation. Og projektet, der har fået navnet »Fællesskab, kunst og kultur i Ringparken« skal med andre ord give denne gruppe bedre mulighed for socialt samvær i fællesskaber på tværs af baggrund og kultur.

"Kunst og kultur er noget, vi deler på tværs af køn, alder og etnicitet (...)"

- Espen Bistrup, koordinator, »En Fælles Indsats« i Ringparken. - Espen Bistrup, koordinator, »En Fælles Indsats« i Ringparken. - Alle har savnet at kunne samles med deres naboer og venner her i Ringparken. Vi trænger til at mødes omkring noget, vi kan være fælles om. Kunst og kultur er noget, vi deler på tværs af køn, alder og etnicitet, så alle aktiviteter har kunst og kultur som tema. Vores indsats er ikke alene målrettet beboere, der har følt sig ensomme eller isoleret. Fællesskab, kunst og kultur er for alle beboere i Ringparken, der trænger til at være sammen med andre, forklarer Espen Bistrup.

Foreløbigt er planen således at mødes 20 deltagere til hver caféaften og starte rekrutteringen i april, hvorefter de forskellige aktiviteter og tilbud - afhængigt af situationen med coronavirus - vil starte engang i maj. Artiklen fortsætter efter billedet...

Hussein Elkhodr er formand for Forening Ringparken og håber, at de nye fællesskaber kan blive forankret i boligområdet, når pulje-midlerne slipper op. Privatfoto.

Aktiviteterne vil spænde bredt fra filmvisning, brætspil, førstehjælpskursus, kunst og kreative projekter. Og der vil også være udflugter ud af Ringparken.

Blandt andet er det på tegnebrættet at besøge Davids Samling, som har Nordens største samling af islamisk kunst, ligesom der er planlagt en tur til Vikingemuseet Sagnlandet med en rundvisning, hvor beboerne kan opleve, hvordan man ledede tilbage i vikingetiden.

Hele projektet »Fællesskab, kunst og kultur i Ringparken« håbes desuden at blive afsluttet med en international mad- og kulturfestival til efteråret. Her får deltagerne mulighed for at dele deres kultur.

Håber, det kan fortsætte - Når vi arrangerer fællesaktiviteter i Nordhuset, sørger vi altid for, at alle føler sig velkomne. Det har været meget svært for mange beboere, at det ikke har været muligt at samles det sidste år. Derfor håber vi meget, at det her projekt kan få gang i fællesskaberne igen, siger Hussein Elkhodr, formand for Forening Ringparken.

Både han og Espen Bistrup håber, at de nye fællesskaber kan blive forankret, og at beboere kan fortsætte med at mødes til lignende arrangementer, når pulje-midlerne ikke længere dækker.

- Måske er der frivillige beboere, som har lyst til at fortsætte cafeerne, når vi er færdige med det planlagte program, siger Espen Bistrup opfordrende.