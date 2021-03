Fra grøn til mørk pylon uden lys

Dermed kommer Danmarks ubetingede mest imponerende bygningsvæk i liga med Operahuset i Sidney, Eiffeltårnet i Paris, Brandenburger Tor i Berlin, Colosseum i Rom, Markuspladsen i Venedig, Sheikh Zayed-moskéen i Abu Dhabi og Akropolis i Athen. Alle de kendte steder bakker nemlig op om den globale Earth Hour, hvor lyset slukkes en time for at sætte fokus på planetens presserende natur- og klimakrise. I Danmark slukkes lyset også på Øresundsbroen, Kronborg Slot og Københavns Rådhus.

Det oplyser WWF Verdensnaturfonden / WWF Denmark. I 2020 var Earth Hour på grund af Covid-19 for første gang et digitalt initiativ. Bevægelsen samlede folk fra 190 lande med markering af initiativet online, hvilket gav mere end tre milliarder visninger på sociale medier. Også i år foregår Earth Hour online.

Før grøn pylon

En af de 245 meter høje pyloner på Storebælt har før været brugt til at skabe opmærksomhed om en sag. Tilbage i 2017 fra den 23. december og frem til den 31. januar 2018 blev pylonen nærmest Sjælland »malet« grøn med led-lys for at markere, at det fra 1. januar 2018 blev 15 procent billigere at køre over broen. Fra 1. januar 2023 sættes prisen yderligere ned, fordi udbygningen af den Vestfynske motorvej står færdig. På det tidspunkt er den samlede prisnedsættelse på 25 procent.