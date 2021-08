Fra alt til intet: Iværksætter, kok og restaurantejer lukker helt ned

Fra cateringselskab til restaurant og samarbejde med den lokale pub. Christina Holme Larsen har haft mange bolde i luften de seneste år, men nu smider den lokale iværksætter kokkeklædet i ringen. Arkivfoto Foto: Anders Ole Olsen

Hun startede med at ville gøre noget godt for andre, men nu må hun gøre noget godt for sig selv: Kok og iværksætter Christina Holme Larsen lukker alle sine aktiviteter og vil fokusere på helbred og familie.

Slagelse - 30. august 2021

- Jeg har tabt mig syv kilo og ikke set mit barnebarn i tre uger. To gange har jeg stået på arbejdet og været besvimet. Fra det ene øjeblik til det andet er jeg blevet bevidstløs.

Sådan forklarede Christina Holme Larsen for en måned siden, da hun annoncerede, at hun på grund af sygdom lukkede den ellers nyåbnede restaurant »C Mad Klubben« nær Stillinge Strand lidt udenfor Slagelse.

Og nu lukker iværksætteren, kokken og den tidligere restaurantejer også cateringselskabet Mad Klubben, der oprindeligt startede som »Corona Madklubben,« mens landet var lukket ned.

Her havde Christina Holme Larsen netop mistet sit job som kok for anden gang. Så for at holde sig selv i gang - og samtidig gøre en forskel for andre - besluttede hun, at hun ville tilberede varme måltider til billige penge: Særligt til ældre, der frygtede at gøre de daglige indkøb på grund af smitterisiko.

Et initiativ, der hurtigt blev så populært, at Christina Holme Larsen var nødsaget til at oprette et CVR-nummer, før hun dernæst lejede sig ind i et erhvervskøkken for at følge med efterspørgslen. Men »højt at flyve, langt at falde,« må hun nu erkende.

Det, der startede som en drøm om succes, er i dag blevet til et sandt mareridt.

Slut med samarbejde Med nedlukningen af sit cateringselskab, der startede det hele, afslutter kokken fra Slagelse også sit samarbejde med den lokale gastro-pub, The Upper Hill, hvor hun ellers for ganske nylig var begyndt at stå for menukort, køkken og servering.

- Jeg slutter fra den første, da jeg af private grunde ønsker at hellige mig familien. Jeg lukker helt ned, skriver Christina Holme Larsen i en kortfattet besked til Sjællandske uden ønske om at komme nærmere ind på, hvorfor hun indenfor kort tid lukker alle aktiviteter.

- Der er såmænd ikke mere at fortælle, vurderer hun.

Christina Holme Larsen stopper samarbejdet med den lokale pub, The Upper Hill på Fisketorvet i Slagelse. Tina Herum (tv.), der er daglig leder, ser sig nu om efter en ny kok, der vil leje køkkenet. Arkivfoto

Ifølge Tina Herum, der er daglig leder af The Upper Hill, vil det ikke være muligt at købe mad på stedet, før gastro-pubben har fundet en ny kok, der vil leje sig ind i køkkenet.

Før det er fundet, vil de allerede planlagte arrangementer imidlertid ikke blive aflyst. Det er aftalt med Christina Holme Larsen, at det, der allerede er i kalenderen, gennemføres.

- Det er blandt andet noget ølsmagning med mad til og en 40 års. Man skal altså ikke sidde og frygte, at vi aflyser, siger Tina Herum.

Syg af stress Christina Holme Larsen har sideløbende med sine andre mange aktiviteter haft åbnet en smørrebrødsvogn på Nytorv i Slagelse. Denne lukkede hun, da hun indgik samarbejde med The Upper Hill, da planen var at sælge smørrebrød her.

Den 13. marts optrådte hun i Aftenshowet, da DR satte fokus på solstrålehistorier efter et år med coronarestriktioner.

Til Sjællandske har Christina Holme Larsen tidligere givet udtryk for, at hun er blevet syg af stress.

- Jeg har arbejdet 15-17 timer om dagen. Hver dag. Også i weekenderne. Og det er ikke nogen overdrivelse, fortalte hun, da hun første gang annoncerede, at hun ville skære ned på arbejdet ved at lukke restauranten »C Mad Klubben« og i stedet fokusere på sit helbred.

Tungt hjerte Dengang stod Christina Holme Larsen overfor en operation på grund af opdagede celleforandringer.

- Det er ikke kræft. Men det er noget, der kan udvikle sig til kræft, forklarede hun.

- Lægerne har banket i bordet og sagt, at jeg skal ned i gear. Så på den måde har det ikke været en svær beslutning. Men følelsesmæssigt er det svært. Det sker med tungt hjerte, har Christina Holme Larsen forklaret.

Hensynet til familien har hele tiden vejet tungest:

- Det er svært at skulle sige stop. Men når mine børn sidder og græder og siger, at de er bange for at miste deres mor, så er jeg nødt til at reagere, fastslog hun i juli.