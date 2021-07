Se billedserie Torben Hjelm får lidt sværere ved at besøge børnene Victor og Mikie, når han rykker til Vietnam, men de vil istedet tage ud og besøge ham. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Torben Hjelm takker af og drager fra Slagelse til Saigon Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Torben Hjelm takker af og drager fra Slagelse til Saigon

Programleder Torben Hjelm, der har stået i spidsen for projekter omkring Campus Slagelse og Halsskov Færgehavn, tog afsked med Slagelse Kommune onsdag.

Slagelse - 09. juli 2021 kl. 11:28 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Der var tale om overgang til en ikke helt almindelig pensionist-tilværelse, da programleder Torben Hjelm torsdag officielt sagde farvel til Slagelse Kommune ved en reception.

Torben Hjelm rykker nemlig teltpælene til Vietnam, hvor han flytter ind i et hus hos sin vietnamesiske kæreste en times kørsel udenfor Saigon, også kaldet Ho Chi Minh-byen.

- Min generation har været vidne til Vietnam-krigen, og det har længe været et stort ønske at besøge landet. Det blev muligt i 2018 og 2019, hvor jeg løb tre ret krævende marathonløb, nemlig Jungle Marathon, Mountain Maraton med 2020 højdemeter og Vietnam Trail maraton. Det gav også mulighed for at rejse rundt i Vietnam, og her tabte jeg mit hjerte til landet. Et fantastisk land med krigshistorie, smukke landskaber enestående god mad og en imødekommende befolkning, siger Torben Hjelm.

Om at bygge bro Torben Hjelm har i sine seks år hos Slagelse Kommune ikke mindst været involveret i udviklingen af Campus Slagelse. Senest med etableringen af den nye gangbro over sporet.

Desuden har han også været kommunens mand i projektet med det nye vandsportscenter og den gamle Storebæltsfærge M/F Broen i Halsskov Havn.

- Man kan godt sige, at det at bygge bro har fyldt meget, sagde Torben Hjelm ved afskedsreceptionen.

Med henvisning til navnet på færgen og broen over sporet, men samtidig sagde han også, at en stor del af hans arbejde har bestået i at bygge bro mellem forskellige afdelinger i kommunen i forbindelse med projekterne.

- Du har gjort det fortræffeligt, lød det blandt andet i en tale fra centerchef Flemming Kortsen, der også nævnte, at det kunne være spændende at arrangere en lille tur til Vietnam for at besøge Torben Hjelm.

Har været meget rundt Torben Hjelm er oprindelig arkitekt, og fik efter eksamen job i Forsvarets Bygningstjeneste.

Senere blev han den første civile kommandant i Nyboder, hvor Forsvarets Boligforvaltning blev etableret.

Efter 14 år i forsvaret kom et markant skift til Københavns Idrætsanlæg, hvor Torben Hjelm blandt andet var projektansvarlig for opførelsen af havnebadet ved Islands Brygge.

Fire år i det private firma Haldor Topsøe som estate manager blev det også til før turen igen gik tilbage til den kommunale sektor i Lyngby Taarbæk Kommune, Holbæk Kommune, og endelig Slagelse kommune.

Hjelm har haft et meget aktivt fritidsliv lige fra cricket i fødebyen Skanderborg til badminton hver lørdag i 37 år, rigtig mange motionscykelløb som Sjælland rundt, Vättern rundt, Aarhus København, og to gange på Alpe d´Huez. De seneste 21 år er grundformen holdt ved lige som spinning instruktør og ved at løbe 28 marathonløb.

Projekt i Vietnam Nu har han dog nået de 67 år, så pensionsalderen er overskredet, og Covid-19 isolationen har givet lidt mere tid til at tænke over, hvordan fremtiden gerne må forme sig.

- Som en af de gode rådgivere siger: Nu har du endelig tid til din ph.d. - pensionist hele dagen, griner Torben Hjelm, der har to voksne børn med bopæl i Holbæk og Virum.

Han vil nu bruge sin tid med at udføre frivilligt arbejde for Dansk Vietnamesisk Forening, der har brug for en person med projekt- og byggeerfaring til nogle af de projekter, som de har i Vietnam og Cambodia.

- Mit første projekt bliver at bistå med renovering og fornyelsen af »Little Rose Warm Shelter«, som er et hjem i Ho Chi Minh City for 15 unge piger indtil de bliver 18 år. De kommer fra hjem med triste forhold og misbrug, men nu går de i den lokale skole, og får en god opvækst, fortæller Torben Hjelm, der havde bedt receptionsgæsterne om at donere penge til dette projekt istedet for at komme med de traditionelle vingaver