Tidligere millionlønnet chef i Slagelse Kommune har fået nyt job. I regi af KL, hvor hun i øvrigt kom fra, da hun blev ansat i Slagelse. Stillingen slås op ingen for få uger, lyder det fra forvaltningen.

Send til din ven. X Artiklen: Fra KL til millionløn i Slagelse - og så tilbage igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra KL til millionløn i Slagelse - og så tilbage igen

Slagelse - 11. april 2018 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når en ny arbejdsgiver ikke er ens kop te, er det godt, at den forhenværende holder en dør åben.

Læs også: Milliondyr lederstilling slås op igen

Det synes at være tilfældet i forhold til Slagelse Kommunes tidligere chef for Ledelsessekretariatet, der sidste år - uden hun selv havde en aktie i noget som helst vel at mærke - trak overskrifter grundet sin milliongage.

Chefen blev nemlig ansat i februar 2017 til månedligt 82.960,20 kroner inklusive pension i en tid, hvor et underskud på 157 millioner kroner ellers satte dagsordenen i byrådssalen.

Otte måneder senere blev hun fritstillet med en halv million kroner med sig ud ad døren, rettere 497.761 kroner. Det efter at have været sygemeldt med stress i et par måneder op til indgåelsen af en fratrædelsesgodtgørelse.

Den nu forhenværende leder var dog pengene værd. Det mente i hvert fald den dengang siddende kommunaldirektør, Jane Wiis, der i dag er direktør i firmaet DBC A/S, en it- og digitaliseringsvirksomhed med fokus på bibliotekssektoren - ejet af staten og Kommunernes Landsforening (KL) sammen.

- Hvis man i en virksomhed som vores skal tiltrække de rette kompetencer på dette niveau, er det et lønniveau, vi må betale, fortalte Jane Wiis, der sagde op i Slagelse i juni sidste år.

Og noget tyder da også på, at den fritstillede chef, som tidligere har arbejdet sammen med Jane Wiis og i øvrigt kom fra en stilling som kontorchef i Center for Social og Sundhed hos KL, er af en væsentlig kaliber. Trods hun ikke fandt sig til rette i Slagelse.

I hvert fald er hun nu tilbage i KL's rækker, hvor hun kom fra. Det fremgår af hendes profil på det sociale netværk LinkedIn, som viser, at hun pr. 1. februar, hvor aftalen om løn for Slagelse-tiden udløb, begyndte i en stilling som chefkonsulent i KL's Konsulentvirksomhed (KLK), som blandt andet bistod ansættelsen af kommunaldirektør Jane Wiis i 2016.

Stillingen som leder af Ledelsessekretariatet i Slagelse Kommune bliver i den forbindelse nu genopslået, og opslaget ventes at ligge klar i løbet af et par uger, siger konstitueret kommunaldirektør Ole Kristensen, som forventer at kunne sætte navn på afløseren i maj. Her finder samtalerne også sted.

Det oplyses endvidere, at lønrammen bliver en mere beskeden af slagsen.

relaterede artikler

Millionlønnet chef fritstillet efter et halvt år: Går med en halv million 04. oktober 2017 kl. 06:10