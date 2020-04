Fotos ved skinner førte til sigtelse

Politiet fik onsdag i sidste uge klokken 16.45 en anmeldelse om, at der gik en mand rundt tæt på skinnerne lidt væk fra Slagelse Station.

Politiet tog derud, og det viste sig, at det var 68-årig mand fra lokalområdet, der var ude at fotografere. Han blev sigtet for at overtræde jernbaneloven.