Se billedserie Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Fotos: Vanvidsbilist forsøgte at køre gennem bro-afspærring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fotos: Vanvidsbilist forsøgte at køre gennem bro-afspærring

Opdateret: En formodet spritbilist forsøgte onsdag formiddag at køre igennem en bro-afspærring ved Vårby Bakke, og det slap han ikke særlig godt fra. Vejen er spærret i begge retninger på grund af en større brorenovering, men der er lavet en midlertidig gangbro til gående og cyklister.

Slagelse - 22. juli 2020 kl. 13:36 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi sad i skurvognen og holdt byggemøde, da vi pludselig hørte et mindre brag udenfor. Vi løb straks ud og så en bil, der havde kilet sig fast på gangbroen, fortæller projektleder Amanda Linke fra Slagelse Kommune.

Hun måtte gnide øjnene en ekstra gang, for bilen holdt på en smal, midlertidig træbro, der kun er beregnet til gående og cyklister.

- Jeg har godt nok aldrig set noget lignende, siger hun.

Bilisten, som blødte fra et sår i ansigtet, stak af i løb op ad Vårby Bakke - tæt forfulgt af en af arbejderne på stedet.

- Bilisten var både blodig og aggressiv, og han truede med sin bilnøgle, fortæller Amanda Linke.

I mellemtiden var både politi og ambulance blevet tilkaldt, og netop som avisen ankom til stedet kort før klokken 10, blev den midaldrende vanvidsbilist hjulpet ud fra et buskads halvvejs oppe ad Vårby Bakke - omkring 3-400 meter fra stedet, hvor han kort forinden havde »parkeret« sin bil.

Manden virkede noget ude af balance, og det så ud som om, han havde forsøgt at gemme sig for politiet. De to betjente fik manden bugseret ind i ambulancen, som kørte ham på skadestuen.

Nåede næsten helt over Som tidligere omtalt i avisen er broen over Vårby Å spærret i begge retninger på grund af et omfattende renoveringsarbejde, som forventes at vare et par måneder. I mellemtiden bliver biltrafikken ledt ud på motorvejen, mens der er lavet en midlertidig træbro til gående og cyklister.

Men bilisten, som kom kørende fra Korsør i retning mod Slagelse, mente tilsyneladende godt, at hans bil kunne komme igennem - trods talrige skilte og afspærringer.

Den smalle bro er vel omkring 80 meter lang, og det lykkedes manden at køre næsten helt over, før han i et skarpt sving bragede ind i en trævæg, hvorefter højre forhjul kilede sig fast.

- Siden vi for tre uger siden spærrede vejen, har vi haft enkelte bilister, som ikke helt kunne forstå, hvorfor de ikke kunne fortsætte. Men vi har aldrig haft en bilist, som har prøvet at komme over træbroen. Det er jo helt surrealistisk, siger Amanda Linke til avisen.

Svært at fjerne bilen Tæt på den spinkle bro er store gravemaskiner i gang, og nær bilen er der vel fire-fem meter ned. Det kunne med andre ord været gået langt værre, end tilfældet var.

Bilen, som sad urokkeligt fast på broen, lækkede en smule olie og sprinklervæske, og derfor tilkaldte kommunen mandskab, som kunne tage sig af det, før det forurenede den underliggende Vårby Å.

Samtidig skulle man prøve at finde en måde, hvorpå bilen, som effektivt blokerede for al passage på broen, kunne fjernes.

- Den sidder jo meget fast, og vi kan jo ikke få en kran herud. Men nu venter vi lige, til politiet er færdige med at afhøre vidner og tage billeder, og så vil vi prøve at løfte den væk, siger Amanda Linke til avisen kort efter klokken 10.

Hun forventer ikke, at episoden vil forsinke renoveringsarbejdet nævneværdigt.

Da Sjællandske lidt efter forlod stedet, kom tre ældre kvinder i det samme cyklende ned ad Vårby Bakke. Avisen fortalte, hvad der var sket.

- Hold da op. Det skal vi da hen og se, udbrød de.

Onsdag eftermiddag kunne vagtchef Henrik Karlsen fra politiet tilføje:

- Der er tale om en 50-årig mand fra Korsør, og han bliver blandt andet sigtet for spirituskørsel, siger han.